Koronavirus se zběsile množí. Dokazují to nové snímky

12. 9. 2020 – 15:55 | autor: Pavel Jégl

Koronavirus má ohromující rozmnožovací schopnosti. Dokáže pohltit naše buňky.

Vědci zveřejnili pozoruhodné snímky viru SARS-CoV-2 v akci – při útoku na buňky v plicích. Dokládají, že v dýchacím ústrojí se může vyskytovat ohromující počet virových částic, a jedinec tak může čelit obrovské virové zátěži

Snímky pořídila Camille Ehreová z lékařské fakulty Univerzity Severní Karolína. Koronavirové částice na nich vidíte jako červené kuličky mezi tyrkysovými řasinkami (nudlové útvary) na povrchu infikovaných buněk. Z nich se částice koronaviru uvolňují. Žlutá "síťovina" jsou vlákna hlenu.

Částečky viru na detailnějším snímku. | zdroj: Ehre Lab/UNC

Částice viru (viriony), zachycené na snímcích, se rozmnožily v lidských buňkách. Nemají vlastní metabolismus, proto napadají buňky, ze kterých si vezmou enzymy a stavební látky k tvorbě nových virionů.

"Nejpozoruhodnější na pozorování byl neuvěřitelný počet virionů z jediné infikované buňky. Některé z buněk byly natolik pohlceny virem, že se oddělily od epitelu (povrchové tkáně). Tím pádem se staly ideálním nástrojem k tomu, aby vycházely z nosu nebo úst a infikovaly jiného člověka," řekla Ehreová webu IFScience. "To, co jsme pozorovali, je přesvědčivý argument pro to, abychom používali roušky, a tak omezili přenos koronaviru," dodala vědkyně.

Buňky, které vidíte na snímcích, jsou obsaženy v lidských plicích. Pro názorné zobrazení však byly umístěny a kultivovány v Petriho misce.

Částice viru měří v průměru 50 až 200 nanometrů (miliardtin metru). To znamená, že viry jsou příliš malé na to, aby byly viditelné světelným mikroskopem. Proto je vědkyně pozorovala v elektronovém mikroskopu. V něm jsou fotony nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými. Díky tomu dosahuje přístroj vysokého rozlišení.

Snímky původně nebyly barevné, protože elektronový mikroskop nepracuje se světlem. Dodatečně byly kolorovány. Pro názornost se ještě můžete podívat na to, jak vypadají v odstínech šedi.

zdroj: Ehre Lab/UNC

zdroj: Ehre Lab/UNC

Snímky zveřejnil New England Journal of Medicine.