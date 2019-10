Cukrovka může zmizet, když shodíte desetinu váhy

MAGAZÍN - Člověk autor: Ladislav Loukota

Diabetes druhého typu je možné zvrátit razantním snížením tělesné hmotnosti. Stejného výsledku se však dá dosáhnout i mírnějším snížením váhy.

Diabetes je chorobou, která se u lidí vyskytuje od nepaměti. Až do minulého století neměli její pacienti často dobré vyhlídky.

Bez schopnosti zpracovávat glukózu byla diabetes typicky ve střednědobém horizontu smrtelnou chorobu. Před 98 lety ale kanadský chirurg Frederick Banting objevil způsob extrakce inzulínu a způsob, jak ho vpravit do těla diabetického pacienta. Rázem se vše změnilo.

Zrovna tak se ale v průběhu dvacátého. století objevila jiná metla. Zatímco vrozená diabetes byla před časy průmyslové hojnosti vzácnou chorobou, dnes to široce rozšířena.

Vrozená diabetes, často spojená s absolutním nedostatkem produkovaného inzulinu, má velkého konkurenta v diabetes druhého typu. Touto chorobou trpí na 400 milionů lidí na celém světě. U ní je relativní nedostatek inzulinu důsledkem nějakého civilizačního neduhu. Často jím jsou obezita a nevhodná strava.

Léčba pak bývá komplikovaná, změna životosprávy je mnohdy složitější než léčba té nejhůře léčitelné choroby.

Pomaleji a méně

Možná však diabetiky druhého typu namotivuje nejnovější poznatek vědců z Univerzity Cambridge. Studie pod vedením Hajiry Dambha-Millera odhalila, že redukce tělesné váhy alespoň o 10 procent a v prvních pěti letech od diagnózy cukrovky druhého typu může zvrátit celkový postup nemoci. Dává dokonce šanci na její kompletní ústup.

Již dnes jsou samozřejmě pacientům doporučovány změny životního stylu včetně redukce váhy, až doposud však chyběla studie, která benefity tak jasně kvantifikovala. Starší práce naznačily, že intenzivní nízkokalorické složení stravy – v řeči čísel maximálně 700 kalorií (což je polovina průměrného českého oběda) po dobu 8 týdnů – vedla ve studii k ústupu choroby u 90 procent pacientů! To se typicky také podepisuje na snížené váze pacienta o 10 procent.

Data ale nebyla jasná v tom, zda mezi snižováním kalorií a redukcí symptomů neplatí přímá úměra. Navíc je jasné, že radikální otočka je pro mnohé pacienty s cukrovkou za hranicí možností.

Zhubnout několik kilogramů po letech přibírání bývá často velmi složité. Zhubnout desítky kilogramů je pro mnohé pacienty vyloženě nedosažitelné.

Co když je ale možné se cukrovky zbavit i menší a střídmější redukcí váhy? Tuto možnost zkoumala zmíněná anglická studie na vzorku 867 lidí ve věku od 40 do 69 let.

Dobré výsledky

Vše přitom ukazuje na to, že odpověď je poměrně pozitivní. Lidí, kteří v horizontu pěti let od první diagnózy (tedy poměrně dlouhé časové ose) zhubli alespoň 10 procent původní váhy, měli třicetiprocentní šanci na ústup choroby.

Šance byla oproti lidem, kteří si udrželi stejnou váhu, téměř dvojnásobná. Naopak pacienti, kteří váhu dále nabírali, se vyléčení rovněž dále vzdalovali. Zdá se tedy, že redukční přístup k léčbě cukrovky druhého typu by mohl fungovat i v delším horizontu než pouhé radikální dietě po dobu 8 týdnů.

Cukrovka druhého typu přitom nesouvisí jen se samotnou potřebou inzulinu, anebo pravidelných kontrol. Zvyšuje také nápadně riziko srdečního onemocnění, mrtvice, slepoty či ztráty končetin. Ačkoliv lze chorobu považovat za onemocnění zejména bohatých západních států, oněch 400 milionů pacientů může v dohledné době rapidně narůst s tím, kterak se zvyšuje životní úroveň (a míra civilizačních chorob) v Číně, ale i Indii či Africe.

Léčba cukrovky druhého typu tak bude ještě důležitější než doposud. A byť již dnes pacienti dostávají rady o redukci váhy, snad je výrazněji bude motivovat možnost, že se cukrovky lze zcela zbavit i jinak – třeba tak, že životosprávu změní méně razantně a v průběhu celých pěti let.

Studie byla publikována v časopise Diabetic Medicine.