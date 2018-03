Cukrovky nejsou jen dva typy, ale pět! Nový objev usnadní diabetikům život

Cukrovka je metabolická porucha charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpělo v roce 2014 touto nemocí 422 milionů lidí oproti 108 milionům v roce 1980. Cukrovka je totiž civilizační chorobou.

V některé případech jde o dědičnou poruchou, v jiných případech se mírné genetické predispozice mohou projevit u obézních lidí. Právě tato skupina případů související se změnou stravy a životního stylu je zodpovědná za velký nárůst prevalence cukrovky v posledních desetiletí.

Tradičně se cukrovka dělí na dva typy. První typ cukrovky je autoimunitní porucha, při které napadá imunitní systém beta buňky slinivky, jež produkují hormon inzulín, který reguluje hladinu cukru v krvi. Tento typ cukrovky je obvykle diagnostikován už v dětství.

Druhý typ cukrovky je spojen se sníženou produkcí inzulínu nebo rezistencí na inzulín, kdy beta buňky produkují inzulín v dostatečném množství, ale ostatní buňky na něj nereagují. Cukrovka druhého typu je spojována s obezitou a s vyšším věkem.

Už z popisu druhého typu cukrovky je vidět, že současná definice není jednoznačná. Tomu odpovídá i skutečnost, že pacienti reagují na stejnou léčbu různě a nemoc se u různých pacientů také liší tím, s jakými komplikacemi je spojená.

Podle výsledků nové studie švédských a finských výzkumníků nemá totiž cukrovka dva, ale pět typů. Zjednodušeně lze říct, že druhý typ cukrovky se dělí na čtyři podtypy.

Nově má tak cukrovka pět podtypů, které se liší věkem, ve kterém jsou nejčastěji diagnostikovány, komplikacemi, které jsou s jednotlivými typy spojené a genetickými faktory. Tento objev umožní přesnější individuální diagnózu a léčbu.

Skandinávští vědci ze švédských univerzit v Göteborgu a v Lundu společně s kolegy z finského institutu molekulárního medicíny pracovali s daty přibližně 15 000 pacientů s cukrovkou. U všech pacientů bylo zjišťováno a měřeno šest různých údajů.

Prvním údajem byla přítomnost specifických protilátek proti beta buňkám slinivky, které produkují inzulin. Tyto protilátky jsou diagnostickým znakem prvního klasického typu cukrovky. Dále vědci zjišťovali věk, ve kterém byla cukrovka diagnostikována, BMI pacienta, rezistenci na inzulin, správnou funkci beta buněk a množství glykovaného hemoglobinu v krvi.

Pomocí regresních analýz byly pacienti podle různých kategorií zjišťovaných údajů rozděleni do pěti skupin. K těmto pěti skupinám pak byly doplňovány další informace o pacientech, jako například jaké měli typy komplikací nebo jaké brali léky.

1. Silná autoimunitní cukrovka. U tohoto typu cukrovky se inzulin vůbec netvoří. Tento typ byl diagnostikován u mladých lidí, kteří nebyli obézní. Odpovídá původnímu prvnímu typu cukrovky. Následující čtyři typy spadají pod původní typ dva.

2. Cukrovka se silným deficitem inzulinu. Tvorba inzulinu je u tohoto typu cukrovky silně omezena. Projevy se podobá prvnímu typu. Také byla diagnostikována u mladých lidí, kteří nebyli obézní.

3. Cukrovka spojená se silnou rezistencí na inzulín. Inzulín se tvoří, ale tělo na něj nereaguje. Tento typ byl diagnostikován u pacientů, kteří měli nadváhu, nebo byli obézní.

4. Slabá forma cukrovky u obézních pacientů.

5. Slabá forma cukrovky. Na rozdíl od předchozího typu není spojená s BMI, ale s věkem. Byla diagnostikována hlavně u starších lidí.

Kromě šesti měřených parametrů potvrdily rozlišení pěti nových typů cukrovky i odlišnosti ve variabiltě genů asociovaných s cukrovkou. Jednotlivé typy cukrovky jsou také spojeny s vyšším rizikem různých komplikací. Například třetí typ je spojen s vyšším rizikem nemocí ledvin a jater. Druhý typ má nejvyšší riziko retinopatie, patologických změn sítnice, které můžou vést ke slepotě.

V současnosti většina pacientů diagnostikovaná s původním druhým typem cukrovky dostává metformin. Z popisu nových typů je vidět, že bude třeba více variabilních léků. Nelze použít stejné léky pro pacienty, jejichž problémy vychází z rezistence na inzulin, a pro ty, jejichž beta buňky produkují inzulinu nedostatečné množství.

Až bude členění na pět typů cukrovky zavedeno do lékařské praxe, tak povede k lepší individuální diagnóze a léčbě. Hlavním důsledkem, pak bude zlepšení kvality života pacientů.

