Dětství strávené v zeleni zřejmě snižuje stres v dospělosti

Neštovice jsou dnes středně závažným infekčním onemocněním, které bylo prakticky vymýceno. Takzvané plané neštovice jsou relativně nenáročnou dětskou chorobou. Nebylo tomu tak ale vždy. Do druhé poloviny 20. století byly pravé neštovice nemocí, která hubila lidi po milionech. Přítrž tomu udělala až velká vakcinační kampaň v 60. letech. Co kdyby se však pravé neštovice vrátily? Podle nové studie by byly ohrožením pro celou další generaci. více