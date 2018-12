Gigantická 'termitiště' v Brazílii pokrývají plochu jako Anglie. Jsou vidět až z vesmíru

- Vesmír - 0

Naše nejbližší galaktické okolí je zřejmě mnohem starší, než jsme si mysleli. Astronomům se podařilo ve vzdálenosti necelých dvou tisíc světelných let objevit červeného trpaslíka, který vznikl před 13,5 miliardami let, tedy jen asi 250 až 300 milionů let po Velkém třesku. Naše Slunce je přitom staré jen 4,6 miliardy let. více