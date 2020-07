Hledáte mimozemšťany? Vědci zveřejnili tipy, kde mohou být

12. 7. 2020 - 18:04 | autor: Ladislav Loukota

Nevíme, jak vypadají, aspoň ale víme, kde je hledat. Máme k tomu vesmírný bedekr.

Vědci pracující na projektech SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence - Hledání mimozemské inteligence) vytvořili obsáhlý seznam více než sedmi stovek astronomických objektů, u nichž je možnost výskytu mimozemských civilizací.

Jsou jiní. Ale jak?

Kde se mimozemské bytosti nachází? Na tuto otázku se člověk ptá už dlouho. Přesvědčivý důkaz jejich existence ale schází.

Možná se nedíváme dostatečně přesně. Tým astronomů ze skupiny SETI proto zveřejnil seznam objektů, které by vědecké týmy měly pozorně sledovat.

Nazval ho Exotica Catalog a sestavili jej výzkumníci z kalifornské Univerzity Berkeley. Seznam obsahuje stovky objektů od asteroidů a komet přes planety, pulzary, mlhoviny až k celým galaxiím. Každý z objektů může být kandidátem na nějakou životní formu.

"V budoucnu by náš katalog mohl prospět také činnosti studentů nebo laikům, kteří se snaží získat celkový přehled o astronomii anebo se snaží rozhodnout, jaký obor studovat," sdělil Brian Lacki, hlavní autor astronomického cestopisu, pro server Gizmodo. "Některé z objektů v seznamu byly útvary, o nichž jsem já sám neměl ponětí až do studia na vysoké škole, anebo dokonce až do kompilace katalogu."

zdroj: YouTube

Celkově Lacki a jeho lidé identifikovali 737 různých astronomických objektů. Co bylo kritériem, podle něhož byly určeny jako možné útočiště mimozemských forem života?

Především dlouhodobá snaha o identifikaci technosignatur jiných vyspělých civilizací (pravidelnost nebo atypičnost nevysvětlitelná přírodními jevy). Různé koncepce připouštějí možnosti, podle nichž se vyspělé civilizace můžou chovat – z našeho pohledu – odlišně.

Jak odlišně?

Hvězdy jako rakety

Možná, že tyto civilizace cestují vesmírem pomocí hvězd přestavěných v obří "rakety". Možná, že naopak dospěly k tomu, že cestování vesmírem je nepraktické, a tak budují gigantické Dysonovy sféry (hypotetické struktury vytvořené technicky vyspělými civilizacemi, které využívají energii hvězdy).

Možná život někde jinde ve vesmíru nevznikl na bázi uhlíku. A možná, že ve vesmíru probíhá komunikace pomocí neutronových hvězd. Možností je tolik, jak daleko sahá lidská fantazie. Společné mají zatím jediné: Jsou to spekulace.

Pokud bychom ale případné technosignatury v "běžných" astronomických událostech objevili, mohlo by jít o náznak prvního skutečného objevu mimozemských civilizací. Snahy SETI o objev mimozemšťanů doposud měly formu spíše analýzy příchozích signálů. Ale snad bychom náš zájem měli rozšířit i o jiné typy kosmických informací.

Jednou se přece musí ukázat. | zdroj: Profimedia.cz

Jedním z příkladů je relativně nedaleká galaxie NGC 247. Uvnitř té astronomové pozorovali obří "díru", v níž se nachází méně hvězd než v jiných částech galaxie. Co když to je důsledek stavby Dysonových sfér? Anebo, co když hvězdy někdo využívá jako zmíněné "rakety"?

Obojí by stálo za pozornost – pokud bychom v takových oblastech pozorovali více infračerveného záření než optického, mohl by to být náznak prvního řešení. A pokud bychom naopak z NGC 247 pozorovali nadbytek hvězd o vysoké rychlosti, mohl by to být náznak toho druhého.

Je snad Musk z Marsu?

Pozoruhodné rovněž je, že v katalogu vědců se nachází i několik objektů vypuštěných lidmi. Mezi nimi jsou sondy Voygaer, sonda New Horizons, ale i vůz Tesla vypuštěný při prvním startu nosiče Falcon Heavy.

Astronomové netvrdí, že Elon Musk je mimozemšťan, tyto objekty jim ale slouží k referenci pozorování uměle vytvořeného objektu. Pokud budeme vědět, jak v teleskopech vypadá Tesla létající mezi Zemí a Marsem, možná budeme schopni snáze odhalit mimozemskou sondu.

To však bude už úkol pro jiné výzkumníky, kteří můžou katalog brát jako referenční start pro své zkoumání vesmíru.

Studii zveřejnil web projektu SETI na Univerzitě Berkeley.