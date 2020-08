Imunitní systém člověka poprvé porazil virus HIV

27. 8. 2020

Lékaři oznámili první případ, kdy pacientův organismus dokázal zvítězit nad virem vyvolávajícím nemoc AIDS bez jakýchkoli léčebných procedur. Popisuje ho studie, která byla publikována ve středu.

S virem HIV a nemocí AIDS se lidstvo potýká čtyři desetiletí. Z ojedinělé "nemoci homosexuálů" se stala choroba, která změnila životy desítek milionů lidí. Virem se dosud nakazilo 68 milionů lidí, z nichž více než 30 milionů na následky AIDS zemřelo.

Dosud však nebyl zaznamenán případ, že by se některý pacient stoprocentně vypořádal s virem pomocí svého imunitního systému. Až letos…

Žena, která to dokázala, se jmenuje Loreen Willenbergová.

Zbývá vám šest měsíců života

Willenbergová byla mezi lékaři, kteří se zabývají virem HIV, známá pro svou schopnost potlačovat virus v těle po celá desetiletí. Patřila do skupiny pacientů, kteří nikdy nepodstoupili antiretrovirovou terapii a současně se u nich během více než deseti let nerozvinula nemoc AIDS. Do této kategorie se řadí necelého půl procenta nakažených.

U ženy z městečka Placerville v kalifornském pohoří Sierra Nevada rozpoznali virus v roce 1992. Byla to doba, kdy se taková diagnóza rovnala rozsudku smrti. Většina infikovaných umírala do šesti měsíců až dvou let. (Dnes, pokud pacienti včas nastoupí léčbu, mohou žít poměrně dlouhé a plnohodnotné životy.)

Loreen v magazínu Leapsmag vzpomíná, jak jí lékařka, která dostala do rukou výsledky jejích testů, řekla bez obalu: "Raději si své věci dejte do pořádku, patrně vám zbývá půl roku života."

Na počátku měla příznaky podobné chřipce. Později však byla bez problémů. Její imunitní systém neslábl, nepotřebovala speciální léčbu. Docházela pouze na pravidelné kontroly do nemocnice.

Po 28 letech u ní lékaři nenalezli jedinou buňku HIV, která je schopna se reprodukovat a infikovat organismus.

Pátrali v miliardě buněk

Letos se Loreen Willenbergová spolu s několika dalšími infikovanými zúčastnila výzkumu, který vedli experti z několika amerických univerzit. Všichni účastníci patřili do skupiny nazývané elite controllers zahrnující pacienty, kteří virus dlouhodobě zvládají bez speciální léčby.

Vědci během výzkumu, jehož výsledky zveřejnili ve středu, podrobili analýze více než miliardu krevních buněk každého dobrovolníka. U Loreen, jako u jediné, přitom nenašli jedinou funkční kopii buňky HIV.

Buňka infikovaná částicemi viru HIV (červené) na kolorovaném skenu z elektronového mikroskopu. Virus napadá specializované bílé krvinky, které jsou klíčové pro imunitní systém těla. Vstoupí do buňky, vytvoří mnoho kopií sebe samotného, a nakonec buňku zničí. | zdroj: Profimedia.cz

Virus v těle ženy sice zůstal, není však schopen se reprodukovat a infikovat nové buňky. Willenbergová se tedy dá prohlásit za vyléčenou.

(Obdobně dopadl v analýze pacient označený EC1. U něj však byla nalezena jedna funkční kopie.)

HIV je virus, který lékaři dosud dokázali vyléčit pouze u hrstky pacientů transplantacemi kostní dřeně. Willenbergová je první člověk, jehož organismus potlačil vir beze zbytku sám, bez krajních a riskantních léčebných strategií.

Jak to funguje?

Lékaři budou výsledky výzkumu dál analyzovat. Zatím je jim jasné to, že

Willenbergové tělo v podstatě uzamklo HIV v jakémsi genetickém žaláři, ve zvláštní části genomu, z něhož nemůže uniknout.

"Až odhalíme mechanismus, kterým to funguje, možná bychom mohli přijít na to, jak pokazit práci virům v dalších tělech," cituje magazín Science News viroložku Moniku Rothovou, která se výzkumu účastnila.

Výzkum byl publikován v magazínu Nature. Životní příběh Loreen Willenbergové popisuje žurnál Leapsmag.