Jak by vypadala obloha, kdyby místo Slunce vyšla jiná hvězda?

8. 8. 2020 – 9:11 | autor: Pavel Jégl

Úžasné video ukazuje, jak by se náš pozemský svět proměnil, kdyby Země obíhala kolem cizí hvězdy.

Léto je čas, kdy si užíváme Slunce, jehož hřejivé paprsky k nám posílá termonukleární fúze vodíku na helium v jádru naší hvězdy.

Napadla vás ale někdy otázka, jak by to vypadalo, kdyby naše Země obíhala kolem cizí hvězdy? Vždyť v naší galaxii je hvězd víc než 100 miliard, pouhým okem jich můžeme zahlédnout dvě tisícovky. A to je slušný výběr.

Počítačoví grafici z ruského Roskosmosu si pohráli s daty i technikou a nabídli video, které překvapuje autentičností. Je na něm vidět, jak by vyhlížela obloha (nad Moskvou), kdyby na ní byly cizí hvězdy. A výsledek, jak se můžete přesvědčit, je skvělý.

zdroj: YouTube

Na nebi se postupně představují dvojhvězdí Alfa Centauri a hvězdy Sirius, Arktur (Arcturus), Vega a Polárka (Severka). K tomu se z videa dozvíte jejich poloměr ve srovnání se Sluncem a také jejich vzdálenost od Země ve světelných letech (světelný rok je téměř 10 bilionů kilometrů).

Video může na někoho působit okouzlujícím dojmem, na jiného děsivě. Nepochybujte však o tom, že paprsky žádné z představených hvězd by nás nehladily tak příjemně jako sluneční. Takže buďme rádi za naši plazmovou 'kuličku'.

A pokud byste chtěli získat geometrickou představu o tom, jak by vypadaly cizí hvězdy v naší sluneční soustavě, můžete se podívat na video, které naše planetární společenství s 'vetřelci' zobrazuje v pohledu z vesmíru.

zdroj: YouTube