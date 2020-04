Marš zpátky do práce s průkazem imunity!

MAGAZÍN - Technologie autor: Pavel Jégl

Průkaz imunity vůči novému koronaviru může vrátit společnost z karantény blíž k normálu. Němečtí vědci navrhují řešení, které by mohlo být inspirací i pro jiné evropské státy, včetně Česka. Jenže pozor, neudělali soudruzi někde chybu?

Vědecké instituce v Německu připravují "plán návratu". Jeho cílem je oživit ekonomiku, jejíž podstatná část se po nástupu pandemie dostala do karantény.

Hlavní ideou projektu je, aby v první řadě – během dubna – nastoupili do práce zaměstnanci, kteří už prodělali nákazu koronavirem a získali imunitu vůči nemoci COVID-19. Tito lidé by měli dostat "imunitní pasy", které by je osvobodily od některých vládních omezení.

Očkovací průkaz bez očkování

"Byla by to vlastně obdoba očkovacího průkazu, na jehož základě by lidé mohli pracovat bez omezení," řekl stanici Deutsche Welle šéf epidemiologie v Helmholtzově středisku pro výzkum infekcí v Braunschweigu Gerard Krause.

Projekt má v první vlně – v polovině dubna – zahrnout 100 tisíc dobrovolníků, kteří by podstoupili testy na přítomnost protilátek v těle. Další vlny testů by následovaly rychle za sebou a zahrnovaly by stále větší vzorky populace.

Plán vychází z poznatku, že u většiny lidí vyvolává koronavirus – obdobně jako chřipka – silnou imunitní reakci, která poskytne organismu odolnost proti viru po dobu jednoho a více let.

Na testech na přítomnost protilátek by se podílely vládní ústav pro veřejné zdraví, Institut Roberta Kocha, Centrum pro výzkum infekcí a Institut virologie v berlínské nemocnici Charite

Masivní testy na protilátky by pomohly v rozhodování o tom, ve kterých oblastech je už "promořenost" virem vysoká a je tam možné uvolnit přísný režim – otevřít podniky a školy.

Německá vláda se k návrhu vědců zatím nevyjádřila.

Je nicméně zřejmé, že Němci by imunitní testy v masivním měřítku byli schopni uskutečnit. A Česko? Zvládlo by administraci takového projektu? Lze o tom pochybovat.

Názorné srovnání: Němci týdně testují více než 200 tisíc lidí na přítomnost koronaviru. V Česku bylo za celý březen testováno 48 tisíc lidí.

Kde udělali soudruzi chybu?

Tahle otázka je na místě. Německý plán má přinejmenším jednu výraznou slabinu: Co kdyby se někteří lidé chtěli koronavirem záměrně nakazit, aby se na ně nevztahovala pracovní a jiná omezení?

Bylo by to riskantní. Ukázalo se, že koronavirus dokáže ohrozit nejen životy seniorů a chronicky nemocných, ale i mladých a zdravých lidí.