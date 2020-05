Nakažení lidé přenášejí koronavirus pouhou řečí

VIDEO MAGAZÍN - Člověk autor: Ladislav Loukota

Potvrzuje to nová studie, ze které vyplývá, že nosit roušku během epidemie má smysl.

Jedním z největších překvapení, které urychlilo rozšíření nového koronaviru, je velký počet asymptomatických pacientů, tedy těch, kteří jsou nakaženi, ale přitom nejeví příznaky choroby.

Není jasné, jak velký je poměr bezpříznakových lidí s koronavirem SARS-CoV-2 vůči pacientům, kteří onemocněli COVIDem-19. Je ale zřejmé, že není zanedbatelný.

Vědci se proto začali zabývat otázkou: Jak se virus přenáší od lidí, kteří nekašlou a nekýchají?

Bezpečnější je mluvit tiše

U příznakových pacientů je to snadné. Kašel může vyvrhnout kapénky na metry daleko – zdá se ostatně, že evoluce naučila respirační choroby zhoršovat kašel a kýchání právě ve snaze účinněji se šířit dále.

Jenže virus se může přenášet také obyčejným mluvením. Tato možnost je už delší dobu mezi odborníky diskutována. Teď ji potvrdila studie Philipa Anfinruda, Valentyna Stadnytskyiho a Adriaana Baxe z amerického Národního ústavu zdraví a Christiny Baxové z Pensylvánské univerzity.

Dosud se nepředpokládalo, že by mluvením mohly být respirační choroby přenášené ve významnějším objemu. Americký tým si ale laserem posvítil na množství mikrokapének vydávaných při běžné mluvě. A výsledek byl překvapivý.

Jen během několika sekund řeči z našich úst vyjdou tisíce kapének, které mají průměrnou velikost kolem čtyř mikrometrů.

Hlasitá řeč může emitovat až 2600 virových kapek za sekundu. Tišší pak zlomek tohoto počtu. Kapénky pak můžou zůstat v nevětraném prostoru po dobu osmi až čtrnácti minut.

Roušky mají smysl

V závěru studie zveřejněné v odborném magazínu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) se píše, že intenzivní debata uvnitř nevětrané kanceláře může postačovat k přenosu koronaviru.

Argumenty pro to, že koronavirus se může přenášet mluvením, se tak vrství. Stále je otázkou, jak rizikový takový přenos je – a nakolik je účinný. To ale budou muset zjistit až příští studie.

Do té doby lze jen suše konstatovat, že roušky by i při mluvené řeči ve vnitřních prostorách mohly nadále hrát významnou roli v omezení nákazy.