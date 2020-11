Nebe nad Českem rozzářil meteor, svítil jak Měsíc v úplňku

Mimořádně svítivý meteor rozzářil v neděli osmého listopadu oblohu nad severem Čech. Většině lidí však jeho galapředstavení krátce po šesté hodině odpoledne zůstalo utajeno. S výjimkou několika míst ho zakryla hradba mraků.

Vesmírné těleso začalo svítit ve výšce 88 km nad Hejnicemi v Jizerských horách, informuje web Astronomického ústavu Akademie věd. V té době se pohybovalo rychlostí 16 kilometrů za sekundu. Po strmé dráze pokračovalo v letu jihovýchodním směrem a postupně zjasňovalo.

Maximální jasnost vesmírné horniny odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku (tak svítivým úkazům se říká bolidy). V této fázi letu se také meteoroid v atmosféře zbrzdil a rozpadal se, pokračuje zpráva ústavu.

Celou světelnou dráhu dlouhou 70 kilometrů uletěl vesmírný posel za pět sekund a pohasl ve výšce pouhých dvacet kilometrů nad jižní částí Jizerských hor. Jeden větší úlomek a víc malých, řádově desetigramových a gramových úlomků, mohlo dopadnout na zemský povrch, odhadují astronomové z ústavu.

Pro inverzní počasí na velké části Česka zůstal meteor pro většinu obyvatel skrytý hustou vrstvou nízké oblačnosti. Našla se ale místa, kde bylo alespoň částečně jasno. Několik náhodných svědků poslalo o bolidu hlášení.

Z těchto fotografických a video záznamů bylo možné podrobně a přesně popsat jak atmosférickou dráhu bolidu, tak i jeho trajektorii ve sluneční soustavě. Kromě toho astronomové získali informace o složení a struktuře původního tělesa (meteoroidu -bylo to kamenné těleso o hmotnosti dvaceti kilogramů.

Meteoroid je obvykle úlomek komety (těleso z ledu a prachu obíhající hvězdu), nebo planetky (asteroidu), který se při vstupu do atmosféry změní na meteor – jasné světlo procházejícím oblohou. Většinou shoří, někdy se rozpadne a jeho úlomky dopadnou na Zem jako meteority . Jen ve vzácných případech zemské gravitaci uniká.

Země je vlastně nepřetržitě bombardována vesmírným kamením. Astronomové odhadují, že den, co den vstupují do zemské atmosféry miliony meteorů. Většina z nich však není větší než zrnko písku a v ovzduší shoří, aniž bychom to zaznamenali.

Meteor EN081120 nad Jizerskými horami byl výjimkou. Oslnivé světlo, které na obloze vyzářil byla vlastně energie plynů v ovzduší naší planety. Kámen z vesmíru předal pohybovou energii atomům plynů, a ty se jí potom zbavily formou fotonů - nositelů světla.

Astronomové v Česku zaznamenávají bolidy rychlými fotometry. Tyto přístroje, které jsou součástí kamer, registrují bolidy v jakémkoliv počasí. Jejich časové rozlišení je 5000 vzorků za sekundu a slouží k přesnému určení času přeletu bolidu, jeho jasnosti a k detailnímu modelování jeho rozpadu během průletu atmosférou. Díky tomu teď budou schopni vymezit oblast, kde by mělo několik menších úlomků meteoroidu, tedy meteority, na zemském povrchu ležet.

Astronomové také vypátrali místo odkud kámen přiletěl – byl částí asteroidu, který pochází z hlavního pásu planetek ve sluneční soustavě. Takový meteorit s 'rodokmenem' je mimořádně cenný.