Objevil se nový druh znečištění z plastů, povlak na skalách

Ano, znečištění pevniny a oceánů plasty už dávno není žádnou novinkou, která by dnes někoho mohla překvapit. Tohle znečištění se ale objevilo v nové formě povlaku na skalách. Nejde jen o znepokojující symbol zavalení planety plastovým odpadem, ale také o potencionální hrozbu pro organismy, které se krmí a žijí na skalách. Plast se tak může dostat do potravinového řetězce novým způsobem.

Od roku 2016 tým z mořského a environmentálního vědeckého centra v Portugalsku monitoruje výstavbu plastů podél pobřeží sopečného ostrova Madeira a hodnotí následky znečištění na místním ekosystému. Povlak nejspíše vznikl nárazem kusů plastu o skalnatou pevninu. Vytvořila se tak plastická krusta, která připomíná řasy a lišejníky. Nemusíte mít ani excelentní představivost k tomu, aby vám povlak připomněl nalepenou žvýkačku nebo zubní pastu.

To, že plastová krusta připomíná přirozené organismy, je na tom to nejděsivější. Ukazuje nám to, jak se plast doslova zapouští do prostředí okolo nás. Jak se stává jeho nezdravou ale přirozenou součástí. Je ještě příliš brzy k tomu říci, jak přesně se povlak tvoří a jaké má účinky na své okolí. Mořský ekolog Ignacio Gestoso se svým týmem však odebral vzorky k dalšímu zkoumání.

Ohroženi jsou mořští hlemýždi

Prvotní chemická analýza odhalila, že plastová krusta je vytvořena z široce používaného polyethylenu, který se nachází v plastových pytlích a obalech od potravin. Alarmující je, že polyethylen pokrývá už deset procent tamních hornin a ještě více výstražné je, že mořští hlemýždi Littorina littorea jsou doma na skalách stejně jako na tomto povlaku, což může znamenat, že jej budou konzumovat místo řas.

Cílem nové studie není vysvětlení, co všechno o plastové krustě víme. Portugalskému týmu šlo o varování pro celý svět. Varování o tom, co všechno může plastové znečištění způsobit. V prvé řadě je tedy potřeba čistit od plastů pobřeží a vodní plochy. Nejhorší na tom je, že svědky úkazu splynutí odpadu s přírodou nejsme poprvé. Stačí nahlédnout do roku 2014, kdy byly nalezeny plastiglomeráty – látky z roztaveného plastu a organických sloučenin podobné horninám.

Portugalští vědci si myslí, že zde po sobě zanecháme v sedimentárním záznamu Země plastovou značku. Bude to náš odkaz pro nové generace, které uvidí a uvědomí si, jak moc se lidstvo v historii spoléhalo na plasty a jaký vliv na ekologii to mělo. "Jako výzkumný mořský ekolog bych raději hlásil jiné typy nálezů a ne tento nový smutný způsob znečištění plasty," řekl Gestoso. Bohužel je ale současná situace tak zoufalá, že jen několik málo míst na Zemi je nedotčeno plastem.

