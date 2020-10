Objevitelé viru žloutenky C získali nobelovku za lékařství

Američané Harvey J. Alter a Charles M. Rice a Brit Michael Houghton jsou letošními držiteli Nobelovy ceny za lékařství. Jejich jména oznámil v pondělí švédský Karolínský institut.

Prestižní cenu tito virologové dostali za popis hepatitidy (žloutenky) typu C, jejího virového původu a vývoje léčebných postupů proti nemoci.

Vědci pracovali na výzkumu onemocnění nezávisle na sobě. Jejich objevy v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století však na sebe navazovaly. Alter virus objevil, Houghton ho dokázal naklonovat a Rice nalezl aktivní klon viru.

"Objevy Harveye J. Altera, Michaela Houghtona a Charlese M. Rice přispěly k identifikaci nového viru, viru hepatitidy C," píše se v prohlášení Karolínského institutu.

Žloutenka typu C je infekční zánětlivé onemocnění jater. Celosvětově je jí nakaženo asi 170 milionů lidí, více než tři čtvrtiny z nich o tom ale nevědí. Chronická nákaza většinou nemá příznaky, časem se však může vyvinout v jaterní cirhózu, nebo dokonce v rakovinu jater.

