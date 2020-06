Sibiř taje, teplota tam vzrostla o nevídaných 10 stupňů

Tající svět Evropská monitorovací služba Copernicus na svém webu píše, že letošní květen byl celosvětově o 0,63 stupně nad průměrem z let 1981 až 2010. Nadprůměrné teploty byly naměřeny nejvíce na částech Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Afriky a Antarktidy. Teploty na Sibiři se svým růstem ze zmíněného průměru vymykají. Vysoce nadprůměrné jsou přitom už několik měsíců. "Velké anomálie tam začaly už v lednu, od té doby přetrvávají," řekla Freja Vamborgová z agentury Copernicus. Abnormálně vysoké teploty byly naměřeny zejména v oblastech řek Ob a Jenisej, kde začal předčasně tát led.

Hoří lesy, půda se bortí

Sibiř je z hlediska klimatických změn velkou neznámou.

Hořící sibiřské lesy u města Krasnojarsk | zdroj: Profimedia.cz

Obavy vyvolávají například tamní lesní požáry. Před rokem je poháněly neobvykle vysoké teploty. Některé z požárů ještě doutnají pod zemí a mohou se znovu vznítit. Tato podzemní ohniska jsou nazývána "zombie požáry".

V permafrostu – půdě v polárních oblastech Sibiře, která ani v létě nerozmrzala – se nachází mnoho skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a metanu. Výrazné oteplení regionu může vést k jeho tání a k uvolnění plynů do ovzduší.

Právě tání permafrostu bylo příčinou ekologické katastrofy v arktickém městě Norilsk. Jeden z podpěrných pilířů nádrže, který stál na zemi, se propadl do změklé půdy a nádrž se roztrhla. Do řeky Ambarnaja se rozlilo více než 14 tisíc tun ropy a maziva. Dalších sedm tisíc tun se vsáklo do půdy.

Není pochyb, že tato kalamita vážně poškodí tamní biom.

Co bude následovat?

Havárie v Norilsku přitom nemusí být ojedinělá. Zpráva ruského Federálního úřadu pro hydrometeorologii a monitoring životního prostředí Roshydromet zveřejněná v roce 2017 varuje před rizikem, které může tající permafrost představovat pro průmyslové stavby.

Ropné mazivo zachycené v meandru řeky Ambarnaja | zdroj: Profimedia.cz

Ve studii se mimo jiné píše, že "poškození sledovaných budov v posledních deseti letech je vyšší než během předešlých padesáti let".

Únik do řeky Ambarnaja není první enviromentální katastrofou. Dokládá, že vyšší teploty nemusejí znamenat jenom komplikace pro faunu a flóru, anebo pro zemědělství, ale mohou mít i jiné negativní projevy, které si teprve začínáme uvědomovat.