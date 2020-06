V hlavní roli robot. Poprvé v dějinách filmu

29. 6. 2020 - 22:50 | autor: ave

Roboty dosud hráli lidé. Časy se však mění. Blíží se doba, kdy role robotů budou patřit robotům.

Umělá inteligence je stále inteligentnější a dokonalejší. Pomocí strojového učení zvládá čím dál víc činností a proniká do mnoha oblastí, které bývaly vyhrazeny výlučně lidem – od medicíny přes finanční sektor po personalistiku. Nyní o sobě dá vědět i v herectví.

Od Terminátora po Eriku

Ve filmech zatím v rolích robotů vystupovali lidé. Anthony Daniels tak dostal roli robotického majordoma C3-PO v Hvězdných válkách, první ze sedmí statečných Yul Brynner hrál se svou kamennou tváří robota ve filmu Westworld, toporného Arnolda Schwarzeneggera proslavila úloha kyborga Terminátora, Peter Weller se stal známým díky Robocopovi…

S postupující inteligencí umělé inteligence se ale karta začíná obracet. Je tedy namístě položit si otázku, zda by robota nedokázal přesvědčivěji hrát robot. A tak dostane šanci humanoidní výtvor japonských kybernetiků z Osacké univerzity Hirošiho Išigury a Koheie Ogawy.

Jejich robot, vlastně robotka Erica, bude představovat hlavní hrdinku ve sci-fi snímku s názvem b. O jeho přípravě jako první informoval magazín The Hollywood Reporter.

Film vzniká na motivy příběhu Erika Phama, Tareka Zohdyho a Sama Khozeho, který je jeho producentem. Vypráví příběh vědce zachraňujícího robotku, kterou stvořil.

zdroj: YouTube

Projekt, jehož rozpočet je kalkulován na 70 milionů dolarů, financují společnosti Bondit Capital Media, Happy Moon Productions a Ten Ten Global Media. Je teprve na počátku, ještě nebyl vybrán režisér. Producenti ale s Ericou už loni předtočili několik scén v Japonsku a nemohli si ji vynachválit.

Hlavní scény se mají natáčet příští rok v červnu v Evropě.

Učil se Arnie, učí se i robotka

The Hollywoood Reporter píše, že film představuje experiment, který by mohl posunout využívání robotů ve filmech na dosud neprobádanou úroveň.

Erica s jedním ze svých tvůrců, Hirošim Išigurou. | zdroj: Profimedia.cz

Autoři Eriky sdělili, že robotku na roli pečlivě připravovali. Pomocí strojového učení pilovali výrazové schopnosti jejího obličeje i řeč těla.

A že se Erika musela učit? "Herci se své profesi také učí a zvlášť se připravují na konkrétní role," upozornil Eričin konstruktér Hiroši Išigura.

Tomu se dá přitakat. A připomenout, že režisér prvního filmu o kyborgovi Terminátorovi James Cameron byl chvílemi z člověka Arnieho zoufalý. Nemotorný rakouský svalovec s tváří bez mimiky například nebyl schopen vyslovit frázi "I'll be back". Žádal, aby mohl říct "I will be back".

Nakonec šampión-kulturista větu podle původního scénáře tvrdě německy procedil skrz zuby. A stala se ikonickou.

Člověk hraje kyborga. Arnold Schwarzenegger v roli Terminátora. | zdroj: Profimedia.cz