Vakcína od Pfizeru brání přenosu koronaviru, zjistila studie

23. 2. 2021 – 16:23 | Technologie | Pavel Jégl

Mimořádně dobrá zpráva nejen pro Izrael, ale také pro zbytek světa, který se snaží vymanit ze sevření pandemie a lockdownů.

Studie v Izraeli potvrdila, že vakcína Comirnaty od společností Pfizer a BionTech brání přenosu koronaviru - dokonce s vysokou účinností. Po dvou týdnech od podání druhé dávky snižuje jeho riziko téměř o 90 procent.

Čísla, která dávají naději

Dosud bylo zřejmé, že očkovací látka brání onemocnění covidem a rozvoji těžké formy choroby. Dřívější studie ukázaly, že dva týdny po druhé dávce vakcíny Pfizer/Biontech klesá riziko příznaků nemoci o 94 procent a vážného průběhu choroby o 99,2 procenta

Nová studie, na které spolupracoval Pfizer s izraelským ministerstvem zdravotnictví, k tomu přidala další číslo: 89,4 procenta. Tak účinná má být obrana, kterou poskytuje očkovací látka před šířením viru.

To ale není z kategorie povzbudivých zpráv vše: Patří do ní také to, že Izraelci zmíněný parametr naměřili v době, kdy už v zemi z více než 80 procent převládala nakažlivější forma koronaviru - britská varianta B.1.1.7.

Zda vakcína dokáže bránit přenosu, a tak zpomalit nebo zastavit šíření koronaviru dosud nebylo jasné. Scházela data.

Firmy vyvíjející covidové vakcíny se zaměřovaly na to, aby jejich látky bránily těžké formě nemoci. Základním cílem nebylo zabránit přenosu. Experti podílející se na vývoji však naznačovali, že v takovou schopnost očkovací směsi doufají.

Závěry studie, která ještě nebyla publikována, zveřejnila agentura Bloomberg. Pfizer se k uniklým datům nevyjádřil. Upozornil jen, že ještě neukončil analýzu dat z Izraele.

Budou další data

Studie srovnávala počty případů nákazy mezi plně očkovanými a neočkovanými. Profesorka ekonometrie Zoe McLarenová z Marylandské univerzit upozornila že očkovaní lidé se zpravidla dávají méně testovat, takže výsledné číslo nemusí být tak vysoké. Přesto označila data za velmi dobrou zprávu

„Potřebujeme více důkazů, abychom zjistili, jak přesně snižuje očkování přenos nákazy. Očekávám však, že i poté, co vyloučíme zkreslení, zjistíme, že vakcína významně snižuje přenos. A to by byla velmi dobrá zpráva,“ cituje Bloomberg profesorku McLarenovou.

Stejný předpoklad vyjádřil v ČT24 také předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek: „Máme srovnání s jinými vakcínami, které se aplikují podobnou cestou do svalu. A jsou to také vakcíny proti respiračním nákazám, ať už je to černý kašel, chřipka, pneumokok. Je přitom dokázáno, že sníží možnost nosičství u člověka.“

Chlíbek připouští, že koronavirus se může uchytit na sliznici očkovaného jedince, předpokládá však, že se nebude schopen šířit.