Záhada ibisů mumifikovaných ve starém Egyptě vysvětlena

MAGAZÍN - Příroda autor: Pavel Pešek

Badatelé zkoumali původ milionů mumifikovaných ptáků, které staří Egypťané obětovali bohu Thovtovi. Jejich překvapivé zjištění vyvrací dosavadní hypotézy.

Nejznámější rysy kultury starověkého Egypta jsou pyramidy, sfingy a také – mumie faraonů.

Egypťané byli mimořádně zdatnými mumifikátory a kromě svých mumifikovali i mnoho zvířecích druhů. Všechny tyto mumie poskytují vhled do historie Egypta a v některých případech se z nich také daří získat DNA pro výzkumné účely.

Ptáci k rituálům

Skupina zvířat, jejichž mumie mnohonásobně převyšují počet lidských mumií, jsou ptáci – ibisové posvátní (Threskiornis aethiopicus).

Kilometry dávných katakomb mají podél stěn od podlahy ke stropu vyskládané hliněné nádoby, z nichž každá je akorát velká pro jednoho mumifikovaného ibise.

Největší počet ibisů je přitom v lokalitě Saqquara, kde se ve zvířecí nekropoli nachází okolo čtyř milionů mumií posvátných opeřenců. Odhaduje se, že katakomby se mohly plnit až rychlostí až 10 000 mumií ročně.

Původ všech ibisů nebyl dosud jasný. Známá hypotéza předpokládá domestikaci a intenzivní chov ibisů pro rituální obětování. Nová studie se pokusila použít genetické metody, aby odpověděla na otázku původu ibisů v egyptských katakombách.

Ibis posvátný byl pro staré Egypťany významný jako zpodobnění boha Thovta. Byl to bůh moudrosti, písařů, vědy, magie a podílel se na hodnocení mrtvých.

Malá část mumifikovaných ibisů byli ibisové, kteří žili chrámech a po celý život tam byli uctíváni. Tito ibisové byli mumifikovaní až po své přirozené smrti. Na to ukazuje například fakt, že některé z těchto vzácnějších mumií měly zahojené zlomeniny, se kterými by ptáci v přírodě nepřežili.

Většina ptáků, ale takové štěstí neměla. Naprostá většina mumifikovaných ibisů byla zabita jako oběť spojená s modlitbami k Thovtovi. Tento rituál byl běžná mezi lety 650 př. n. l. a 250 n. l.

Konec tohoto období spadá už do doby Římského impéria a je to doba, kdy pyramidy už dávno stály.

Některé historické prameny zmiňují chov ibisů. Nebylo však jasné, jestli Egypťané měli klasické farmy chovající domestikované ibisy nebo jen o zařízení, která dokrmovala a opakovaně ochočovala volně žijící ptáky z migrujících populací, kteří přilétali do mokřadů a jezer v povodí Nilu.

Pokud obětní ibisové pocházeli z domestikovaných populací, měli by mít v porovnání s divokými ibisy výrazně sníženou genetickou diverzitu. Každá vlna obětování by vedla k drastickému snížení počtu ibisů, a tudíž i ke snížení zbývající genetické variability.

Osudná důvěra

Australští a novozélandští vědci získali od egyptské vlády povolení k analýze čtyř desítek mumií ibisů posvátných z šesti zvířecích pohřebišť. U čtrnácti ptačích mumií se podařilo rekonstruovat kompletní mitochondriální genom.

Mitochondrie jsou organely zodpovědné, že buněčné dýchání, které mají vlastní genom. Mitochondriální geny se s oblibou používají ve fylogenetických studií mimo jiné i z toho důvodu, že se u většiny zvířat dědí téměř výhradně po mateřské linii.

Genetická data obětních zvířat byla srovnána s genetickou informací současně žijících populací ibisů posvátných z různých částí Afriky. Ukázalo se, že celková genetická variabilita mumifikovaných a současných ibisů je srovnatelná. Ibisové z různých katakomb se navíc liší na stejné úrovni, jako se mezi sebou liší současné populace z různých částí areálu.

Výsledky genetické analýzy neodpovídají scénáři domestikace a intenzivního chovu ibisů. Je pravděpodobnější, že generace volně migrujících ibisů se opakovaně svěřovaly Egypťanům, od kterých dostávali jídlo, a tato důvěra se jim opakovaně stávala osudnou.

Dnes už v Egyptě posvátní ibisové nežijí, není to však důsledek aktivit starých Egypťanů, ibisové posvátní byli v Egyptě vyhubení až v devatenáctém století. Nová studie nám nabídla vhled do další části života starověkých Egypťanů.

Wasef S, Subramanian S, O’Rorke R, Huynen L, El-Marghani S, Curtis C, et al. Mitogenomic diversity in Sacred Ibis Mummies sheds light on early Egyptian practices. PLoS ONE 2019; 14(11): e0223964. https://doi.org/10.1371/journal.po