Zvolte si na jídlo desetihodinové okno a budete fit

MAGAZÍN - Člověk autor: Ladislav Loukota

Kdo každý den vtěsná příjem potravin do desetihodinového časového úseku, může nejen redukovat svou hmotnost, ale také omezit rizika cukrovky a infarktu. K takovému pozoruhodnému výsledku dospěli ve svém experimentu kalifornští vědci.

Správná konzumace potravin je z hlediska rozvoje zdravotních problémů důležitá. Důležité je nejen, co jíme, ale i o to, kdy a v jakém množství jíme. Nová studie, byť na malém vzorku pacientů, to potvrzuje.

Výzkumníci z Kalifornské univerzity v San Diegu pod vedením britského lékaře George Alberti testovali na vzorku pacientů s vysokým krevním tlakem, obezitou a vysokou hladinou cukru terapii spočívající v časovém omezení přísunu kalorií.

Stačí upravit čas jídla

Starší práce ukázaly, že omezení konzumace potravin jen na šestihodinový úsek denně přináší zdravotní benefity. Nynější práce prokázala, že podobné benefity je možné získat už omezením příjmu potravy do desetihodinového okna.

Tentokrát lékaři sledovali 19 pacientů po dobu několika týdnů.

Desetihodinový příjem stravy se ukázal být pro pacienty snadno zvládnutelný. Snížila se jim přitom hladina krevního cukru i krevní tlak, stejně jako hodnoty cholesterolu. Pacienti také o osm procent snížili příjem kalorií a lépe spali. Výsledky byly tak pozitivní, že většina účastníků průzkumu v tomto režimu pokračovala i po konci experimentu.

"Metabolismus je úzce spojen s cirkadiánními rytmy (biologický rytmus o délce kolem 24 hodin). S touto znalostí jsme byli schopni vyvinout metodu, která by pomohla pacientům s metabolickým syndromem, aniž by museli snížit příjem kalorií nebo zvýšit fyzickou aktivitu," řekl profesor Pam Taub, spoluautor výzkumu.

Zdravotní benefity

Statisticky vzato nebyly výsledky zásadního charakteru, redukce kalorií však zjevně může sloužit v roli podpůrné terapie, která má šanci omezit příjem léků proti diabetu. Ačkoli je aktuální vzorek pacientů limitovaný, studií zdůrazňujících výhody omezeného a správně načasovaného kalorického příjmu je víc. Již práce na myších (Hatori et al., 2012) a muškách (Moro et al., 2016) prokazují lepší efekt na zdraví zvířecího metabolismu.

Navíc ukázalo, že špatný stav metabolismu má vliv nejen na tradičně vnímané metabolické choroby, ale může do určité míry ovlivňovat i riziko rozvoje neurodegenerativních chorob. Například mezi Alzheimerovou chorobou a obezitou také existuje určitý vztah (Baranowski et al, 2018).

Máte-li nadváhu, cukrovku, vysoký tlak, anebo zvýšený cholesterol, mohli byste při redukci jídla do desetihodinového okna zřejmě zpomalit, zastavit či dokonce zvrátit postup choroby. Případné menší riziko jiných chorob je pak příjemným bonusem navíc.