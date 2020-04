Byli neandrtálci vyspělejší než naši předci?

MAGAZÍN - Člověk autor: Ladislav Loukota

Pozoruhodný objev archeologů ve Francii dokazuje, že neandrtálci nebyli podřadným druhem hominidů.

Možná jste slyšeli názor, že pětadevadesát procent lidské historie nám zůstane zahaleno rouškou neznáma. Jak vypadal svět před vynálezem písma, si tak budeme moci pouze nedokonale skládat z archeologických nálezů.

Míra vyspělosti pravěkých nástrojů ovšem popisuje duševní kapacitu jejich tvůrců. Platí to také o nálezu fragmentu prehistorického vlákna, které patrně vzniklo umělým původem a bylo spleteno do provazu. Objevil ho tým archeologa Bruce Hardyho na jihu dnešní Francie.

Dřív než Homo sapiens

V čem je objev zajímavý? Vlákna objevili badatelé uvnitř vykopávek v sídlišti starém 41 až 52 tisíc let. V té době ještě Homo sapiens Evropou nekráčel.

Namísto našich předků tady pobývali jen neandrtálci. Pokud můžeme soudit z nálezů vláken ze sídel Homo sapiens, nejmladší z nich má pouze 19 tisíc let a bylo objeveno v dnešním Izraeli.

Hardyho tým zjistil, že vlákno pochází z vnitřní kůry nekvetoucího stromu, patrně jehličnanu. Ze stromu bylo vyjmuto a zpevněno zakroucením. To vše bezpochyby svědčí o ručním opracování předmětu.

Z toho plyne, že neandrtálci mohli ovládat techniku produkce vláken nejméně o 22 milénií před námi a použít ji k výrobě oděvů, provazů, tašek, sítí…

Kdo je tady slabší druh?

Nástroje používají i jiní živočichové, ale jen málo z nich je schopné si je také vytvářet – či dokonce sestavovat nástroje z více různých komponentů a materiálů. Spolu s jinými nedávnými objevy neandrtálských skořápek, jeskynního umění či produktů ze stromové kůry je tak vlákno dalším důkazem o tom, že v neandrtálské hlavě rozhodně nebylo prázdno.

"Kognitivní schopnosti nutné k výrobě vláken a provazů jsou podobná těm, která jsou potřebná pro vývoj řeči," sdělil pro server Gizmodo šéf vykopávek Hardy. "To svědčí o tom, jak pokročilé musely být vyjadřovací schopnosti neandrtálců."

Není vyloučeno, že mnohé z těchto schopností si právě od nich osvojili i naši předci. Nakonec, i my v sobě máme nějakou část neandrtálského DNA. Různé odhady mluví o jednotkách procent až dvaceti procentech našeho genomu. Svým způsobem tedy lze říct, že neandrtálci zcela nevymřeli, ale menšinově se spojili s Homo sapiens.

Spolu s dalšími pokroky, kterých dosáhli neandrtálci zřejmě tisíce let před naší větví hominidů, je však o to pozoruhodnější, proč neandrtálci během evoluce lidského druhu tahali za kratší konec provazu.

Čím více o neandrtálcích víme, tím více se zdá, že byli kognitivně před námi – a s každým podobným objevem je stále nejasnější, proč to nejsme my, kdo se musel připojovat pod silnější druh. Snad na to však odpoví další studie.

Studie byla publikována v žurnálu Scientific Reports.