Děsivý parazit, který sežere jazyk a potom slouží jako jeho náhrada

Biolog Kory Evans z Riceovy univerzity v texaském Houstonu během 3D skenování ryb narazil na nečekanou věc – v ústech ryby z čeledi pyskounovitých objevil místo jazyka unikátního parazitického korýše.

Se svým pozoruhodným skenem se pochlubil na Twitteru. Děsivý parazit na něm vypadá jako nádherná fialová brož.

zdroj: (@Sternarchella/Twitter)

"Pondělky obvykle nejsou ničím zvláštní. Ale ráno jsem během digitalizace narazil na isopoda (stejnonožce), který požírá jazyk," píše Evans o překvapivém objevu. "Tito paraziti se připevňují k rybím jazykům a stávají se novým jazykem... děsivé."

Biolog zprvu předpokládal, že v tlamě uvízl živočich, který se dostal do ryby jako potrava. Jenže ryba, kterou skenoval, je býložravá. Až poté, co se na sken podíval detailněji, zjistil, že je na něm parazitický korýš Cymothoa exigua.

Tento unikátní cizopasník proniká do ryby přes žábry. Odtud se posune na jazyk, na němž se natrvalo uchytí. Propíchne ho zubem a začne z cév vysávat krev. Nakonec rybě jazyk odumírá a odpadá. Ryba však žije dál v symbióze s pružným korýšem, který jí v tomto morbidním příběhu slouží jako náhrada jazyka.

Na Evansovy skeny vzápětí na Twitteru odpověděl Michael Morehead, zakladatel a šéf společnosti pro mikroskopické vizualizace IstoVisio. Na svém účtu vyvěsil videa vlastních skenů ryb, z nichž druhé zachycuje stejný druh cizopasníka.

