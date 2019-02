Elektrárna láká žraloky. Vědci netuší, proč

Moře kolem severoizraelského města Hadera se hemží stovkami ohrožených žraloků hnědých, kteří by zde "správně" neměli co dělat. Láká je tam místní elektrárna, ze které do moře proudí teplá voda. Zda za nezvyklým jevem stojí jen teplo, nebo i něco víc, se zatím vědcům nedaří zjistit.

Žraloci hnědí a žraloci velrybáři se v moři poblíž Hadery objevují dlouho, vědci je ale začali systematicky studovat až před dvěma lety. Jeden z expertů Aviad Scheinin považuje přítomnost stovek těchto mořských predátorů výlučně ve vodách Hadery za vzácný jev. "Překvapuje nás na tom fakt, že zde pro ně není přirozené prostředí... nic podobného v okolí neuvidíte. Ty podmínky vytvořil člověk a patří k nim nejenom ta elektrárna, ale také stále teplejší voda ve Středozemním moři," řekl Scheinin, který vede výzkum žraloků na vědecké stanici zřízené univerzitou v Haifě. Klimatické změny, které se projevují ve Středomoří, jsou pro žraloky výhodné. V teplé vodě prospívají, protože podle vědců takové prostředí stimuluje jejich metabolismus, zlepšuje se v něm jejich dýchací cyklus a usnadňuje rozmnožování. "Vypadá to logicky, ale je to stále velmi tajemné," říká Alen Soldo ze skupiny specialistů zabývajících se žraloky v rámci mezinárodní unie na ochranu přírody, která sídlí ve Švýcarsku. Soldo se domnívá, že k Hadeře žraloky láká teplota vody, která je o deset stupňů vyšší než ve zbytku Středozemního moře. V zimě sem připlouvají z hlubších a studenějších vod. Jiné důvody zatím jasné nejsou. "Víme pouze, že žraloci mají tuto vodu rádi, ale proč přesně sem připlouvají, s jistotou říci nemůžeme," sdělil Soldo. Neví o žádném jiném případu shromažďování žraloků v blízkosti elektráren mimo tento, ale ve Středozemním moři jsou i jiná místa s výskytem většího množství těchto paryb. Jsou to korálové útesy poblíž Bejrútu, kam žraloky zřejmě táhne slanost vody a také její vyšší teplota. Středomořská voda patří k nejteplejším Podle vědců nebylo Středozemní moře nikdy teplejší. Důvodem jsou nejenom klimatické změny, ale také rozšíření Suezského průplavu, což znamená, že se středomořská voda otepluje vodou z Rudého moře, jež patří k nejteplejším na světě. Podle studie otištěné loni na podzim v odborném časopise Nature Climate Change zvyšují klimatické změny teplotu Středozemního moře každých deset let o 0,4 stupně Celsia. Středomoří se tak řadí k regionům, kde se klimatické změny projevují nejvýrazněji. "Zimy už nejsou tak chladné jako v minulosti a žraloky už tak neomezují. Do východní části Středozemního moře připlouvají stále nové druhy a jejich počet se tam zvyšuje," podotýká Scheinin. Při své nedávné plavbě na výzkumném člunu vypnula posádka motor, nechala se unášet proudem vody vypouštěné z elektrárny a pátrala po štíhlých stínech v tyrkysové vodě. Najednou se voda zčeřila a posádka začala jednat. U boku člunu se objevil metr a půl dlouhý žralok hnědý zapletený do lan. Vědci se k němu sklonili a než ho vyprostili, umístili mu na ploutev senzor, který jim umožní sledovat další pohyb zvířete. Nejvíce dosavadních informací o žralocích pochází z úlovků, a to se snaží haifská skupina změnit systematickým shromažďováním dat o ohrožených druzích žraloků ze Středozemního moře. Od 50. let se tamní populace ztenčila o 90 procent. Podílel se na tom nadměrný výlov daný poptávkou a umožněný laxními zákony v zemích jako je Libanon či Sýrie. Snížení počtu predátorů znamená narušení rovnováhy celého mořského ekosystému. "Odstraníte-li některý druh na vrcholu tohoto systému, zkolabuje celý potravinový cyklus. Mohou se prosadit nové druhy a začít lovit něco, co je důležité pro člověka. Může to znamenat zánik některých forem života," vysvětluje Soldo. Žraloky se hemžící voda u Hadery vyvolala zájem i mezi turisty. Izraelští ochranáři a také městské úřady se podíleli na vybudování pozorovacího centra, v prosinci zahájili přednášky o chování žraloků a jejich ochraně. Studium chování žraloků se může podle Scheinina stát zvěstováním toho, co se stane s dalšími druhy, když se vody i v jiných oblastech oteplí tak, jak se to nyní děje ve Středozemním moři. Související články Máme se teď bát žraloků? Anebo spíš sinic?

