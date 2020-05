ŽIVĚ: První soukromá loď s lidskou posádkou letí vesmírem

Amerika po dlouhých devíti letech vyslala do vesmíru americké astronauty v americké vesmírné lodi a z americké půdy. K vesmírné stanici ISS míří loď Crew Dragon. Na oběžnou dráhu ji vynesla raketa Falcon 9.

Je to první pilotovaný let lodi zkonstruované i postavené soukromou firmou – SpaceX Elona Muska.

První příležitost ke startu ve středu zmařila bouřková mračna na mysu Canaveral. Druhé startovací okno se otevřelo v sobotu po 21:22 SELČ (15.22 východoamerického letního času). Počasí startu přálo a raketa mohla odstartovat.

Start a první část letu můžete sledovat živě ve streamovaném videu ZDE:

Můžete si také pustit simulátor řízení lodi Crew Dragon od SpaceX (TADY). Zjistíte, že ruční pilotování vyžaduje rozvahu a citlivost.

A zde je souhrn základních informací, které by vám neměly uniknout:

- Americká vesmírná agentura NASA misí lodi Crew Dragon obnovuje pilotované lety do vesmíru, které zastavila v roce 2011, kdy bez náhrady ukončila program raketoplánů. Od té doby americké posádky na ISS a zpět na Zemi přepravují ruské lodi Sojuz. NASA platila Rusům v průměru 80 milionů dolarů za sedadlo. Jinou možnost, jak dostat své lidi na oběžnou dráhu, však neměla.

- Vesmírnou loď na Crew Dragon vynesla raketa Falcon 9 ze stejného areálu, které NASA využívala v programu Apollo pro lety na Měsíc. Raketa se vrátí na Zem, přistane na lodi plující v Atlantiku.

- V lodi letí zkušení astronauti NASA, třiapadesátiletý Doug Hurley a o čtyři roky mladší Bob Behneken. Pro oba to jsou už třetí lety do vesmíru.

- Let je nazýván pilotovaný. Loď je nicméně konstruována tak, aby vyžadovala co nejméně zásahů do automatického řízení - vlastně tak, aby ji posádka pilotovat vůbec nemusela. Kapitán Hurley se přesto chystá převzít řízení krátce poté, co se loď dostane na orbitu, a potom při přibližování k vesmírné stanici. Udělá to ale jen proto, aby se ujistil že ruční řízení funguje.

- Závěrečná fáze přistání na ISS už bude plně v režii automatiky, pomocí senzorů a kamer loď zakotví u otevřeného dokovacího portu.

- Na ISS se posádka zdrží 30 až 119 dnů. Délka pobytu bude mimo jiné záviset na stavu solárních panelů Dragonu.

- Je to druhý testovací let Crew Dragon na ISS. První se uskutečnil loni v březnu. Loď se tehdy v automatickém režimu úspěšně spojila s ISS. V křesle pro astronauty byla figurína se senzory.

- Na konstrukci a výrobu lodi Crew Dragon a nosné rakety Falcon přispěla NASA společnosti SpaceX částkou 3,14 miliardy dolarů.

- To je méně, než kolik NASA za devět let zaplatila za zpáteční letenky ruské vesmírné agentuře Roskosmos – přes 3,5 miliardy dolarů.

- Byznys věří, že let Dragonu bude úspěšný. Akcie SpaceX před startem stoupaly.

Tady se můžete podívat na video ukazující, jaký pohled se astronautům naskytne z ISS na noční Zemi:

zdroj: YouTube