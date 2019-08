Kočky dostanou vakcínu a alergici přestanou slzet i kýchat

MAGAZÍN - Příroda autor: Ladislav Loukota

Vědci pracují na tom, aby kočky nevyvolávaly alergické reakce.

Pokud pomineme spory kočkomilů s psomily o to, které zvíře je lepší, mají kočky proti psům nevýhodu v tom, že častěji vyvolávají alergickou reakci u lidí. Zdá se však, že svítá na lepší časy. Ve vývoji je první vakcína, která by imunitní reakci lidí redukovala a možná přímo odstranila.

Vakcínu vyvíjí švýcarská společnost Hypocat. Její mechanismus je pozoruhodně vynalézavý.

Vakcína se nesnaží naučit imunitní systém lidí navyknout na kočky - namísto toho je určená kočkám samotným! Cílem očkování je naučit kočičí imunitní buňky zacílit na alergenový protein Fel d 1, který může za devadesát procent alergií na kočky. Snaží se ho pomocí genové úpravy přeměnit na jinou verzi.

Lidé s alergií totiž v drtivé většině reagují právě na recepci proteinu Fel d 1. Pokud by kočičí tělo produkovalo podobný, ale mírně odlišný protein, nemělo by to mít vliv na její zdraví, a pro lidi by se kočky najednou staly hypoalergenní. Jinými slovy, kočky by poté nevyvolávaly alergickou reakci u lidí.

Testování u koček je objektivně snazší, než testování přípravku u lidí. Zatímco potenciální vakcína proti lidi by tak musela procházet řadu dalších let zdlouhavým testováním, v případě koček jsou mantinely volnější. Vakcína by tak na trh mohla přijít spíše dříve než později.

Zkušební studie otestovala přípravek na víc než padesáti kočkách. Vakcína nebyla jednorázová - kočky dostaly tři dávky po dobu devíti týdnů. Několik se dočkalo i dodatečné imunizační látky půlrok po první dávce. U všech koček se objevila imunitní reakce na původní alergen - vzorky odebrané v průběhu testu prokázaly, že byl neutralizován protein Fel d 1.

Ještě si počkáte

Nakolik samotné kočky méně vyvolávaly alergickou reakci u lidí, není přesně známo - výzkumníci ke kočkám lidské alergiky nepustili. Namísto toho otestovali reakci lidské krve odebrané alergikům. Ta ukázala, že imunizované kočky skutečně vyvolávají menší odezvu. Co přesně to ale znamená v počtu kýchnutí, si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Neméně podstatný je také objev toho, že vakcína u koček nevyvolávala závažné vedlejší účinky. Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že Fel d 1 zřejmě nemá v organismu koček rozhodující funkci.

Již dnes mají některé kočky hodnoty Fel d 1 přirozeně velmi nízké, aniž by to ovlivňovalo jejich zdraví. Vakcína navíc protein zcela nevylučuje, jenom potlačuje. Případné další efekty však budou ještě pozorovány v navazujících experimentech.

Prozatím je celý výsledek jenom preklinického charakteru - Hypocat teď řeší s regulačními orgány potenciální navazující studie, které by otestovaly vakcínu i na větším vzorku. Na výsledek si však budeme muset počkat.

Obdobně bude třeba vyčkat i na studii, která by ve větší roli zapojila samotné lidské alergiky. Teprve poté bude možné jasněji říct, nakolik celý nápad skutečně funguje – a kdy se dočkáme jeho aplikace i u vašeho veterináře.

Studie byla publikována v časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology.