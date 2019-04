Pití kávy udržuje zdravé srdce a pomáhá přežít infarkt, tvrdí nová studie

Dopad kávy na nižší mortalitu potvrdily dvě velké studie, jedna z USA a druhá z Evropy, na základě dlouhodobého sledování 700 000 pacientů vyhodnotily. Trikem bylo odečtení ostatních škodlivých efektů. Lidé, kteří častěji pijí kávu, jsou také častěji kuřáci, pijí víc alkoholu a jedí víc červeného masa.

Po statistickém odečtení těchto vlivů kouření se ukázalo, že pití kávy jako takové je mylně asociováno s hlavními příčinami smrti, jako jsou srdeční choroby, respirační choroby, mrtvice, cukrovka nebo infekce. Pití kávy zároveň není spojeno s vyšším výskytem žádného typu rakoviny. Další studie potvrdily, že káva snižuje riziko srdečních chorob u starých lidí a riziko rozvoje cukrovky 2. typu.

Výše zmíněné velké studie jsou statistické práce, které potvrzují prospěšnost pití kávy pro naše zdraví, ale nezabývají se přesnými mechanismy. Nová studie si dala za cíl zjistit, jak přesně kofein chrání srdce. V souvislost se zdravím srdce a kofeinem se vědci zaměřili na protein p27. Jde o protein, který se v jádře buněk podílí na zastavení buněčného cyklu a dalšího dělení u dospělých specializovaných typů buněk.

V minulosti byl popsán mechanismus, kdy některé rakovinné buňky umí p27 vyloučit z jádra, a zabránit mu tak v zastavení buněčného cyklu. Nádor pak může pokračovat ve svém neregulovaném růstu. Kvůli svému spojení s rakovinou se p27 stal předmětem dalšího výzkumu. Ukázalo se, že se vyskytuje i v mitochondriích, organelách umožňujících buněčné dýchání.

Série experimentů s kulturami srdečních buněk a s myšmi ukázala, že p27 je nezbytný pro správnou funkci mitochondrií a jeho zvýšená koncentrace v mitochondriích zlepšuje buněčné dýchání. Správně fungující mitochondrie jsou nezbytné pro všechny buňky, ale hlavně pro svalové buňky včetně buněk srdečního svalu. Stárnutí je mimo jiné spojeno se zhoršující se buněčnou respirací.

A jak spolu tedy souvisí p27 a kofein? Kofein zvyšuje přesouvání p27 do mitochondrií, a zlepšuje tak jejich funkce. U myších seniorů (22 měsíců) vedlo podávání kofeinu ve vodě po deset dní ke zlepšení buněčného dýchání srdečního svalu na úroveň dospělých (šest měsíců starých) myší. Pravidelné pití kávy tedy pomáhá udržet mladé srdce.

Dalším zkoumaným stavem byl infarkt. Skupina myší dostávala stravu vyvolávající obezitu a cukrovku. Polovina myší pak dostávala k pití vodu s kofeinem a druhá půlka jen čistou vodu. U myší z obou skupin vědci vyvolali infarkt. Všechny myši i ty, které infarkt přežily, pak byly obětovány pro vědu. Myši, které pily kávu, měly menší rozsah poranění srdečního svalu a infarkt se jim hojil rychleji. Výzkumníci doporučují pití kávy jako vhodné preventivním opatřením u obézních lidí, kteří mají zvýšené riziko infarktu.

Kolik bychom ale měli kávy vypít, abychom si udrželi mladé srdce? Koncentrace kofeinu v buňkách s pozitivním efektem lze podle výzkumníků dosáhnout vypitím čtyř šálků denně. Zde je bohužel třeba dodat, že vědecké práce uvádí pouze počet šálků kávy bez specifikace množství kofeinu. Ani evropská studie, která pracovala s daty pacientů z deseti zemí a která sbírala i data o typech kávy, neuvádí koncentrace kofeinu. Nicméně evropská studie rozlišovala kávu s kofeinem a bez.

Překvapivě se ukázalo, že pozitivní vliv na zdraví má i káva bez kofeinu. Krom výše popsaného pozitivního vlivu kofeinu na buněčnou respiraci, tak pravděpodobně mají pozitivní vliv na zdraví i další složky kávy. Vyznění většiny recentních studií je následující: Klidně si dopřejete i několik káv denně, pokud nejste náhodou těhotná nebo kojící žena.

Zdroj:

Niloofar Ale-Agha, Christine Goy, Philipp Jakobs, Ioakim Spyridopoulos, Stefanie Gonnissen3, Nadine Dyballa-Rukes, Karin Aufenvenne, Florian von Ameln, Mark Zurek, Tim Spannbrucker, Olaf Eckermann, Sascha Jakob, Simone Gorressen, Marcel Abrams, Maria Grandoch, Jens W. Fischer, Karl KoÈ hrer, Rene Deenen, Klaus Unfried, Joachim Altschmied, Judith Haendeler (2018). CDKN1B/p27 is localized in mitochondria and improves respiration-dependent processes in the cardiovascular systém-New mode of action for caffeine. PloS Biology 16(6): e2004408. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2004408