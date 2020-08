Příští vlny veder mohou zabíjet miliony lidí

Lidé budou hledat záchranu v chladnějších místech planety.

Nová studie výzkumníků z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a amerického Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER) varuje, že zvyšující se teploty budou v budoucnu zabíjet miliony lidí.

Projekce vědců předpokládá, že při současném tempu globálního oteplování horko v roce 2100 ve světovém měřítku zabije 73 ze 100 tisíc lidí. V tropických a vlhčích oblastech by však obětí mohlo být až 200 na 100 tisíc obyvatel.

Mnoho lidí z těchto regionů bude hledat záchranu v chladnějších místech planety. Jejich obyvatelům tak může masová migrace způsobit "horké chvilky ".

Horší než zemětřesení a záplavy

V uplynulých dvou desetiletích jsme zažili i v Evropě několik vln veder, které způsobily tisíce úmrtí. V roce 2003 například ve Francii v důsledku veder zemřelo 35 tisíc lidí. Teploty tehdy dosahovaly až 44 stupňů Celsia.

Horká evropská půda.

Už nyní zabíjí horko víc lidí než zemětřesení nebo záplavy. Zvyšuje nároky na chlazení těla, a tím zvyšuje zátěž kardiovaskulárního systému. Zejména seniorům a kardiakům tak může přivodit vyčerpání organismu a smrt.

Podle studie Kalifornské univerzity a NBER, která vznikla z kalkulací obětí minulých vln veder a projekce růstu teplot, by v budoucnu mělo takových situací přibývat.

Do konce století se teplota patrně zvýší o dva až tři stupně Celsia. V některých oblastech však může vzrůst výrazněji.

Kde bude nejhůř?

Přehřátí organismu napomáhá vlhkost. Vlhké horko může být smrtelné pro obyvatele bez rozdílu. Princip je prostý: Čím vyšší je atmosférická vlhkost, tím méně se odpařuje pot, a tím víc nám hrozí přehřátí.

Globálně teplejší Země přitom bude také vlhčí. Oblasti s výskytem extrémních teplot a extrémní vlhkost by se již do poloviny století mohly rozšířit do mnoha území dnes hustě osídlených lidmi.

Úmorných veder přibývá.

Analýzou dat vysokých veder a vlhkosti z let 1979 až 2017 z více než tří tisíc meteorologických stanic výzkumníci upozornili na regiony, které budu nejvíc postižené.

Jsou to rozsáhlá území Indie, Bangladéše a Pákistánu, oblasti Mexického zálivu a Kalifornie, velká část Perského zálivu, ale také jižní Čína, Vietnam, subtropická Afrika a Karibik. To vše jsou místa, kde žijí stovky milionů lidí.

Nejohroženější jsou chudí

Důvod tohoto tvrzení je zřejmý: Nejúčinnější ochranou proti horku je úkryt v chladnějším prostředí. To znamená možnost pracovat či žít v klimatizovaných podmínkách. Jenže chudí obvykle pracují venku a klimatizace je nad jejich finanční možnosti.

Vyšší teploty navíc zhoršují produktivitu práce. Tím mohou zvýšit i počet chudých v postižených oblastech.

Studii publikoval žurnál NBER.