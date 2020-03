Statisíce lidí jsou nakaženy, neví o tom a mohou šířit virus

VIDEO MAGAZÍN - Člověk autor: Pavel Jégl

Naznačuje to obsáhlá analýza, první svého druhu. Skryté infekce přitom mohou být zdrojem nových ohnisek nákazy.

Je to zásadní epidemiologická hádanka nynější virové pandemie: Kolik je lidí, které infikoval koronavirus SARS-CoV-2 a nemají o tom tušení – nevykazují příznaky nemoci COVID-19, kterou vir vyvolává?

První obsáhlejší studie těchto skrytých případů naznačuje, že jejich podíl na celkovém počtu nakažených může být až 60 procent. Skrytých nositelů viru tedy může být víc než těch, u nichž byl vir zjištěn.

Tak vysoké číslo vysvětluje, proč se nákaza rychle a snadno šíří.

Skryté infekce

Tým čínských a amerických virologů analyzoval klinická data z čínského města Wu-chanu, odkud pandemie vzešla. Z údajů nemocnic vyplynulo, že 18. února tam evidovali 26 000 případů nemoci COVID-19. Ze sofistikovaných modelů vědci dospěli k závěru, že ve Wu-chanu bylo ve stejné době ještě 37 400 nakažených lidí s mírnými anebo žádnými příznaky choroby, kteří mohli nákazu šířit.

"Podle naší nejkonzervativnější analýzy bylo nejméně 59 procent netestovaných, ale nakažených jedinců, kteří mohli infikovat ostatní. To může vysvětlit, proč se virus v Hubei (provincie, v níž leží Wu-chan) rozšířil tak rychle a nyní cirkuluje po celém světě," řekl k analýze Wu Tchang-čchun z wuchanské Univerzity Chua-čung, který studii vedl.

"Je to nejnovější analýza nejlepšího souboru dat, který máme," napsal o studii Adam Kucharski, z Londýnské vysoké školy hygieny a tropických nemocí.

Michael Osterholm, ředitel Centra pro výzkum infekčních nemocí v Minneapolis, k analýze poznamenal: "Znát podíl asymptomatických nebo mírně nemocných případů je pro nás důležité, protože musíme poznat, co tuto epidemii vlastně pohání."

Virologové upozorňují, že skryté případy infekce mohou být zdrojem nových ohnisek. Většina lidí s mírnými příznaky není prostě dost nemocná na to, aby vyhledala lékařskou pomoc a jednoduché metody, jako je měření teploty, jejich infekci včas neodhalí.

A co kdybychom odhad z Wu-chanu jednoduše převedli na Evropu? V Evropě, kde je nyní zaznamenáno zhruba 200 tisíc případů nákazy, by to znamenalo na 300 skrytých případů.

Jistě, je to zjednodušený přístup, ale...

Špička ledovce

Předpoklad, že lidé s mírnými nebo žádnými příznaky výrazně přispívají k šíření nákazy, podporuje také studie bavorských virologů, kterou popisuje web Science News. Zabývala se tím, v jaké fázi nemoci jsou pacienti nejvíce nakažliví. Dospěla přitom k závěru, že to je ještě před tím, než se u nich objeví první příznaky, a potom v prvním týdnu nemoci.

"Pacientům se této době vytváří v nose a v krku tisíce až miliony virů," upozornil Clemens Wendtner, ředitel oddělení infekčních chorob a tropického lékařství mnichovské kliniky Schwabing.

Bavorští experti proto upozorňují, že je nutné masivně testovat, aby se zachytil co největší počet infikovaných lidí, kteří mají jen mírné nebo žádné příznaky. V Německu jen za poslední týden otestovali 200 tisíc lidí, v Česku za tři týdny na 20 tisíc lidí.

Milan Kubek, předseda České lékařské komory, upozornil, že kvůli nízkému počtu testů můžeme vidět jen špičku ledovce infikované populace.

Dá se to snad pokládat za pouhou neškodnou metaforu?

Zdroje: https://www.nature.com/articles/d41586-020-00822-x#ref-CR1, https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-most-contagious-before-during-first-week-symptoms