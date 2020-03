Také děti mohou vážně onemocnět COVIDem, varují pediatři

MAGAZÍN - Člověk autor: ave

Nová data z čínské studie naznačují, že koronavirus není k malým dětem tak milosrdný, jak se dosud předpokládalo. Vyplývá z nich, že nemoc COVID-19, kterou vyvolává, může mít také u nich velmi těžký průběh.

Za nejohroženější skupinu lidí novým koronavirem jsou pokládáni senioři. A vskutku jí jsou. Dostupná data ukazují, že smrtnost mezi nimi (a chronicky nemocnými) je nejvyšší.

Naopak, obecně se předpokládá, že děti choroba šetří. Nová čínská studie, která se zaměřila na náchylnost dětí k COVIDu-19, však zjistila, že nemoc na ty nejmenší ohled nebere.

Studii publikoval akademický žurnál Pediatrics. Data pocházejí od čínských lékařů, kteří se zabývali případy dětí, u nichž propukla nákaza nebo u nichž na ni bylo vážné podezření.

Ve studii lékaři potvrzují, že dětí, u kterých COVID-19 propukne, je méně než seniorů. Některé případy však mohou být vážné.

Celkem doktoři analyzovali 2143 případů dětí ve věku do 18 let. Mezi ni mi bylo 125 dětí (téměř šest procent), u nichž měla choroba těžký průběh, jeden čtrnáctiletý chlapec jí podlehl.

Z analýzy vyplývá, že mezi dětmi do jednoho roku bylo 10,6 procenta jedinců v kategorii těžké nebo kritické infekce. Ve věku 1 až 5 let do této kategorie spadalo 7,3 procenta dětí, ve věku 6 až 10 let 4,2 procenta a u dětí mezi 11 až 15 lety 4,1 procenta. Teenagerů nad 15 let nemocných COVIDem byly mezi těžkými a kritickými případy tři procenta.

V závěru zprávy se píše: "Ačkoli klinické případy u dětí byly obecně méně závažné než u dospělých pacientů, nejmladší děti byly infekcí velmi zranitelné."

Na druhou stranu je povzbudivé, že žádné z malých dětí v Číně COVIDu nepodlehlo.

Pediatrička Andrea Cruzová v deníku New York Times k analýze poznamenala, že příčinou vysokého podílu vážného průběhu choroby u nejmenších dětí byl jejich nevyvinutý imunitní systém. "Děti v předškolním věku, které nebyly vystaveny virům, nemohly ještě získat účinnou imunitní odpověď, " řekla profesorka pediatrie na Baylor College of Medicine.

Starší děti a zejména teenageři nákazu zvládají lépe, protože už virům vystaveni byli, a navíc mají plíce zpravidla v lepším stavu než mnozí dospělí a zejména senioři.

Praze byl zatím COVID diagnostikován u deseti školáků (6 až 14 let) a třech dětí-holčiček v předškolním věku.