Unikl koronavirus z čínské laboratoře? Podezření sílí

29. 5. 2021 – 10:14 | Člověk | Pavel Jégl

Indicií, že viníkem pandemie není příroda, ale čínský stát přibývá. Stará podezření nebyla vyvrácena a přibývají nová.

Roman Prymula krátce před svým koncem v roli ministra zdravotnictví loni v říjnu vyslovil ve sněmovně názor, který diplomaty z čínské ambasády v Praze rozpálil do běla.

„Je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně. Ne že by tam byl uměle vyroben, nicméně unikl, protože tam se běžně prováděly různé výzkumy, které vycházely z přírodních rezervoárů, to znamená z různých netopýrů a podobně. Na modelovém zvířeti (mezihostiteli viru) se ten virus zřejmě dostal ven, dostal se na trh a začala celosvětová katastrofa,“ prohlásil.

Prymula měl pochopitelně na mysli Wuchanský virologický institut – místo, kde Číňané testují léky a vakcíny proti nemocím vyvolanými koronaviry typu SARS. V této laboratoři jsou zkoumána nakažená zvířata, kromě jiného netopýři, předpokládaní původní hostitelé koronaviru.

Tehdy byl názor, který Prymula sdělil poslancům, okrajový. Zastánce měl především v bývalé americké vládě. Jenže od té doby podezření na čínskou laboratorní stopu významně zesílilo.

Odstartovala pandemii nehoda?

Na počátku pandemie vyvolával Wuchanský institut pozornost svou blízkostí k trhu s mořskými plody, kde byl virus zpočátku zaznamenán. Letos v únoru tam zavítala mezinárodní skupina expertů ve službách Světové zdravotnické organizace (WHO), když v Číně zkoumala původ viru SARS-CoV-2 ve Wu-chanu a okolí.

Zpráva, kterou tým vydal v březnu, označila únik viru z laboratoře za „nepravděpodobný“. Patří se však připomenout, že v 34členné skupině bylo 17 Číňanů a že dohadování o konečné verzi zprávy z inspekce trvalo šest týdnů. Není jasné, čeho je v ní víc – zda vědeckých závěrů nebo politických kompromisů.

Vyšetřovatelé WHO strávili ve wuchanské laboratoři jen několik hodin. Její úplný audit neprovedli.

Důsledek této inspekce však byl opačný, než mohli Číňané předpokládat. Podezření na to, že pandemie začala nehodou v čínské vědecké instituci, nerozptýlila. Spíš naopak.

Samotný ředitel WHO, Etiopan Tedros Adhanom Ghebreyesus, kterého Američané podezírají z náklonnosti k Číně, vyzývá k tomu, aby laboratoř ještě byla důkladně prozkoumána a její pracovníci vyslechnuti.

„Říkáme to dlouho. Čína měla zajistit větší přístup do laboratoře, plně spolupracovat s výzkumníky. Nemyslíme si ale, že by tyto standardy plnila,“ přitakala mu mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.

Podezření na únik z laboratoře přiživila informace z důvěrné zprávy amerického ministerstva zahraničí, kterou získal deník Wall Street Journal. Píše se v ní, že v listopadu 2019, tedy jen o měsíc dřív, než Čína nemoc oznámila, byli hospitalizováni tři experti laboratoře „s příznaky podobnými covidu-19, nebo sezonní chřipce“.

V laboratoři Wuchanského virologického institutu. | zdroj: Profimedia

A už dříve tajné služby pěti západních států (Five Eyes) vypracovaly zprávu, ve které obviňují čínské vedení, že znemožňuje vyšetřit původ viru tím, že tají informace, záměrně zničila důkazy v laboratořích i na wuchanském tržišti a umlčela nebo internovala lékaře, kteří se ke vzniku pandemie veřejně vyjádřili.

Velká tajnůstkářská zeď

Osmnáct vědců ze Spojených států, Británie, Kanady a Švýcarska nedávno zveřejnilo dopis, v němž se píše, že teorie úniku z laboratoře zůstává jednou z reálných možností.

A přidali se také ti nejvlivnější. Anthony Fauci, vrchní amerických virolog a poradce prezidenta George Bidena, v květnu během slyšení v Senátu pravil, že laboratorní nehodu není možné z příčin pandemie vyloučit. A obdobně se vyjádřili také Scott Gottlieb, bývalý šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, a Robert Redfield, někdejší ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Prezident Biden po těchto vystoupeních vyzval americké zpravodajské služby, aby „vystupňovaly úsilí“ ve snaze definitivně objasnit počátek šíření nemoci covid-19. A do srpna od nich očekává zprávu o jejich zjištěních.

Jasné důkazy však chybí. Existují pouze nepřímé indicie. A dá předpokládat, že s čínským tajnůstkářství se na tom nic nezmění.