Voda dětem nic neříká, jedno z pěti ji vůbec nepije, zjistila studie v USA

- Člověk autor: Ladislav Loukota

Pijete správné tekutiny a v dostatečném množství? Podle posledních údajů je lidí jako vy nejspíše stále méně. Až 20 procent amerických dětí totiž zcela ignoruje příjem vody. Namísto toho holdují především slazeným nápojům. Vystavují se tak ovšem podstatně zvýšenému riziku rozvoje cukrovky a obezity.

Se zjištěním přišli výzkumníci z Pennsylvania State University. Jejich nejnovější studie stojí na národním americkém průzkumu zahrnujícím 8000 dětí napříč třemi kategoriemi věků - děti od 2 do 5 let, pak 6 až 11 let, a nakonec 12 až 19 let. Dotazník sledoval příjem tekutin v průběhu posledního dne.

Ukázalo se, že zhruba jedna pětina dětí uvedla, že v uplynulých 24 hodinách nevypila ani kapku "běžné" vody. Jejich příjem tekutin spočítal prakticky výhradně ve slazených limonádách. Spolu s nimi zkonzumovali i zhruba dvakrát více kalorií než děti, které pily alespoň v menší míře více vody.

Nejde rozhodně o první práci, která ukazuje, že limonády jsou populárním způsobem hydratace. Nejde ani o první práci, která upozorňuje na zvýšená zdravotní rizika spojená s tak častou konzumací slazených nápojů. Již starší práce podobného druhu naznačují spojení mezi zvýšeným příjmem cukru a rizikem rozvoje cukrovky 2. typu. Nová práce je tak jenom dalším střípkem skládačky, která varuje před zdravotními problémy, které může mít podstatný segment populace ve vyšším věku.

Jak z problém ven, není zcela jasné. A není to ani předmětem práce. Podobně jako v případě jiných rizikových látek - tradičně kouření tabákových produktů - by mohlo pomoct zvýšení ceny produktů, popřípadě zákaz jejich reklamy pro děti a mladistvé. Nakolik by však takové řešení skutečně řešilo situaci, a nakolik by naopak vedlo k řadě jiných problémů, je však tradiční otázkou volání po vyšších regulacích. Jako vždy tak platí, že reálné řešení bude muset spočívat především na rodičích.

Voda nad zlato

Ačkoliv čistě z hlediska hydratace lze slazené nápoje považovat za možné řešení žízně, běžná voda - případně její variace v podobě minerálek - stále platí za nejjednodušší, nejlevnější a zřejmě i nejdravější způsob, jak řešit příjem tekutin. Průměrný člověk by měl denně přijmout 2,5 až 3 litry vody v závislosti na své konstituci, váze a energetických výdajích. Kolem 0,5 až 1 litru z toho typicky získáme z potravin. Zejména v počínajících horkých měsících je však možné sáhnout i po několika alternativách.

Při vyšším sportovním výkonu je vhodné konzumovat sportovní nápoje ("ionťáky"), z tradičnější voleb se nabízí i jejich "přírodnější" varianta v podobě mléka. Pokud vám tedy uprostřed sportovního výkonu sedne k chuti. Při vyšším příjmu vody třeba právě během sportování neškodí (alespoň z hlediska pitného režimu) proložit vodu i pivem (za předpokladu plnoletosti). V opačném případě hrozí naopak mírná otrava vodou. Ta je běžně definována konzumací víc než pěti až šesti litrů vody v relativně krátkém časovém sledu.

Ve výjimečných případech může otrava vodou skončit i bezvědomím či smrtí. Pro běžného smrtelníka nejde o normální stav, například v případě vrcholových sportovců účastnících se maratonu v letních měsících však byly případy otravy vodou zaznamenány.