Asteroid velký jak auto minul Zemi. A nikdo o něm nevěděl!

19. 8. 2020 – 16:51 | autor: ave

Dosud nejbližší průlet asteroidu zaznamenali astronomové až šest hodin poté. Podívejte se na něj v počítačové animaci.

Asteroid o velikosti 2,6 krát 6,4 metru prosvištěl v neděli kolem Země ve vzdálenosti necelých tři tisíce kilometrů. Astronomové ho zpozorovali až po průletu.

Je to nejbližší zaznamenaný průlet asteroidu. Dosud prolétl kolem Země nejblíž před devíti lety asteroid 2011 CQ1. Od planety ho dělilo 5480 kilometrů.

Snímek asteroidu 2020 QG. Expozicí fotografie je vesmírný balvan rozmazán, takže ho vidíte jako přímku. | zdroj: ZTF/Caltech Optical Observatories

"Pokud odečteme asteroidy, které se střetly s planetou, je to největší přiblížení, které jsme zaznamenali," cituje magazín Business Insider Paula Chodase, ředitele Centra pro studium objektů blízkých Zemi, které patří pod americkou vesmírnou agenturu NASA.

Kde se vzal, tu se vzal

Přilétající asteroid ZTF0DxQ, jednodušeji 2020 QC, pozornosti astronomů unikl. "Neviděli jsme ho přilétat," přiznal Chodas.

Jako první zaznamenala vesmírný balvan observatoř Palomar u kalifornského San Diega až šest hodin poté, co proletěl kolem naší planety.

Asteroid o velikosti (užitkového) automobilu minul Zemi v oblasti mezi Antarktidou a Austrálií v neděli v šest ráno SELČ ve výšce 2950 kilometrů, což se rovná přibližně čtvrtině průměru planety. Jeho rychlost dosahovala 12,4 kilometru za sekundu, to je 44 600 kilometrů za hodinu.

Vlivem gravitace Země se trajektorie asteroidu vychýlila o 45 stupňů. Jeho dráhu a polohu vůči Zemi zachycuje následující animace:

zdroj: YouTube

Pokud by takový balvan vlétl do atmostéry, explodoval by silou rovnající se zhruba dvaceti kilotunám trinitrotoluenu. Tato hodnota odpovídá výbuchu atomové bomby v Hirošimě.

Balvan by však explodoval vysoko nad zemským povrchem. Na Zemi, kam by patrně dopadly jeho úlomky, by bylo možné slyšet třesk a pozorovat ohnivou kouli. Žádné větší škody by však nenapáchal.

Asteroidy této velkosti se neřadí mezi nebezpečné objekty.

Pomůže nový teleskop?

Také 2020 QC nebyl nebezpečný. Byl však nevítaný. A také vyvolal otázku, proč ho astronomové nezpozorovali už před jeho příletem. Zjevil se jim zničehonic až po průletu.

Astronomové to vysvětlují tím, že asteroidy a komety přilétající od Slunce se optickými dalekohledy obtížně hledají. NASA proto vyvíjí speciální teleskop, který má tělesa přicházející ze směru naší hvězdy spolehlivě zachytit. Pokud půjde vše podle plánu, bude spuštěn v roce 2025.

V posledních staletích nás před asteroidy patrně chrání andělé. | zdroj: Profimedia.cz