Do sluneční soustavy přilétl mezihvězdný tulák

MAGAZÍN - Vesmír autor: Ladislav Loukota

... Seznamte se: Jmenuje se C/2019 Q4 Borisov a pochází z jiných končin vesmíru.

Jsou tomu zhruba dva roky, co astronomové oznámili objev prvního mezihvězdného tělesa, které prolétá sluneční soustavou! Tehdy neznámý objekt dostal jméno Oumuamua a vzbudil rozruch nejen mezi astronomy.

Oumuamua se dočkala pozornosti mezi hledači mimozemských inteligencí jako těleso, které by mohlo být umělého původu. Ačkoliv pozorování spíše naznačují, že Oumuamua je rozpadlým torzem vyhořené komety, s jistotou to nejspíše nikdy nepotvrdíme.

Na to, abychom Oumuamua dohnali, bychom museli velmi rychle vyslat naše nejrychlejší sondy - což by si vyžádalo investice, které kosmické programy nemají. Legenda o Oumuamua tak nejspíše bude žít navěky... Ledaže bychom nalezli jiné podobné těleso. A právě to se nyní stalo.

Ukrajinský objev

Kometa C/2019 Q4 Borisov, kterou objevil ukrajinský amatérský astronom Gennadij Borisov podle nejnovějších výpočtů prolétá sluneční soustavou podobně jako Oumuamua. To znamená jediné – nepochází z naší sluneční soustavy.

Alespoň tedy s jistou mírou pravděpodobnosti. Zcela jistě se ještě mezihvězdný status C/2019 Q4 potvrdit nepodařilo, pokud se však nedočkáme nějakého zvratu, brzy bychom měli trajektorii znát s absolutní jistotou.

Na rozdíl od Oumuamua to astronomové budou mít snazší. C/2019 Q4 je mnohem aktivnějším tělesem než Oumuamua. Je to kometa s tradičním ohonem, který zlepšuje pozorovací možnosti.

Navíc se C/2019 Q4 podařilo zachytit ještě během jejího příletu. Objekt momentálně stále směřuje vstříc vnitřním planetám, zatímco Oumuamua jsme si povšimli až na jejím odletu.

Borisov vs. Oumuamua

Podle nynější trajektorie prolétne C/2019 Q4 těsně kolem oběžné dráhy Marsu. Stane se tak nejspíš za rok – amatérský astronom Borisov, který těleso tak trochu omylem objevil, tak dal světové astronomii hodně času na přípravu.

Momentálně pozorování C/2019 Q4 zhoršuje pozice tělesa blízko Slunce. V příštích měsících se však situace změní. To, že bud možné sledovat C/2019 Q4 i pouhým okem, ale není pravděpodobné.

Astronomické teorie před Oumuamua předpokládaly, že mezihvězdná tělesa prolétající sluneční soustavou budou spíš komety. Dáno je to gravitačními zákonitostmi – vymrštění gravitačním prakem se nejčastěji dočkávají objekty dále od středu soustavy. Oumuamua tomuto předpokladu spíše odporovala. Díky C/2019 Q4 to vypadá, že je svět zase "v pořádku".

Bez zajímavosti není ani to, že C/2019 Q4 zapadá do odhadované frekvence podobných průletů – zhruba jednou za dva až pět let. Od pozorování Oumuamua uběhly skoro dva roky, zdá se mezihvězdné objekty dodržují přesný cestovní řád.

C/2019 Q4 samozřejmě není druhým mezihvězdným objektem, které sluneční soustavou prolétlo – podobné jevy probíhaly i dříve. Ale zatím jsme je nezachytili.

Konzervativní vzhled C/2019 Q4 se každopádně Oumuamua nepodobá. Budou-li i další pozorované mezihvězdné objekty od Oumuamua odlišné, legenda kolem prvního známého mezihvězdného návštěvníka bude nejspíše o to víc žít vlastním životem.