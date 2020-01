Hladové kočky pojídají lidská těla. Prokázal to pokus s nebožtíky

MAGAZÍN - Příroda autor: Ladislav Loukota

Kočka domácí, naskytne-li se jí příležitost, nepohrdne ani kusem masa z nebožtíka.

Patrně jste slyšeli o případech, kdy se kočka po smrti svého majitele rozhodne "samou láskou" ho sežrat. Historky často morbidně zdůrazňují, že se zaměřila na obličej někdejšího páníčka.

Anekdotické scénáře koček (ale i psů a jiných domácích zvířat) konzumujících zesnulé chovatele byly však zřídkakdy dostatečně zdokumentovány vědeckou optikou. Zpravidla byly zaznamenány až po objevu zesnulého.

Nahodilé příběhy o kočkách-lidožroutech navíc obvykle zmiňují, že zvíře pobývalo uzavřené v domě s mrtvým bez přístupu k potravě. V takovém případě byste se však na kanibalství možná obrátili i vy…

Experiment s nebožtíky

Nový experiment však do tématu vstoupil s porcí vědy, když identifikoval kočky jako pravidelné konzumenty lidského masa v jedné z oblastí studujících přirozený rozklad těl. Může to znít kuriózně, ale bádání toho, jak se lidské tělo rozkládá, je skutečný předmět zájmu některých výzkumných institucí. Může se to hodit třeba při objasňování trestné činnosti.

Dlouhodobé sledování rozkládajících se těl přitom čas od času zachytí i nějaké divoce žijící zvíře. Vědci tak už zjistili, že i býložraví zajíci si občas rádi dopřejí trochu člověčiny, obdobně jako třeba srnec.

Nedávno ve fotopastech Colorado Mesa University a americké Forensic Investigation Research Station uvízly dvě volně žijící kočky.

První z nich si vybrala ke konzumaci torzo zesnulé devětasedmdesátileté paní, která odkázala své tělo vědě. Kočka se zaměřila na konzumaci měkkých tkání na levé ruce a hrudi – zejména kůže a tuku. Z výzkumných důvodů byla po první konzumaci přes lidské tělo umístěna na týden klec.

Kočka se však po jejím odstranění k dílu vrátila a dělala to pravidelně po 35 dnů. Zajímavé je, že nevěnovala pozornost jiným desítkám tělům poblíž.

Co z toho vyplývá? I po smrti mají kočky zjevně své favority.

Druhá kočka si vybrala tělo sedmdesátiletého zesnulého muže. Tentokrát měla hostinu snazší, protože tělo bylo pitváno. Zvíře tak hodovalo podél tkání, do nichž předtím zasáhl pitevní skalpel.

Také tentokrát se ukázalo, že kočka opomíjela jiná těla v okolí.

Já rád játra, ty rád játra

Vyšlo najevo, že kočky mají zájem především o měkké tkáně. Teoreticky by to potvrzovalo, že rty a nos pro ně můžou být hlavním předmětem zájmu.

Volně žijící kočky ve zmíněné studii preferovaly jiné partie spíše v torzu. Důvodem může být skutečnost, že zatímco domácí kočky donucené okolnostmi k pojídání lidí, se musejí vypořádat s oblečením nebožtíka. Ve zmíněném pokusu byla těla zesnulých svlečená.

Kočičí chuť na lidský obličej je tak spíš jen ilustrací jejich zoufalé situace než čímkoliv jiným.

Pokus amerických vědců každopádně prokázal, že kočka domácí, naskytne-li se jí příležitost, nepohrdne ani kusem masa z nebožtíka. Jak se ostatně říká – kočkám neporučíš.