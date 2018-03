Kosmické hotely do tří let? Nafukovací stanice Bigelow Aerospace se představují

autor: Ladislav Loukota

Možná si pamatujete na nafukovací modul BEAM, který byl na jaře 2016 vynesen a nafouknut na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Jeho konstruktér, společnost Bigelow Aerospace, rozhodně nehodlá zůstat o nafukování modulu o velikosti obýváku. Představila svou na konci loňského roku založenou sesterskou společnosti Bigelow Space Operations (BSO), která by nafukovací kosmické konstrukce ráda využívala ke komerčním účelům. První soukromá kosmická stanice v režii BSO by tak mohla být vynesena do vesmíru již v roce 2021.