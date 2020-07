Přejídáte se červeným masem? Můžete si zkrátit život

29. 7. 2020 - 9:07 | autor: Ladislav Loukota

Množství železa ve vaší krvi může rozhodovat o tom, jak dlouho budete žít. Zjistila to rozsáhlá studie vycházející z dat milionu lidí.

Železo je kovový prvek, který náš organismus potřebuje. Obsahuje ho hemoglobin, součást červených krvinek, které pomáhají předávat kyslík z plic do tkání. Při nedostatku železa je tělo nedostatečně okysličené, člověk je chudokrevný, sužuje ho únava a bolesti svalů.

Jenže pozor! Z nové studie vyplývá, že s železem bychom to neměli přehánět. Jeho přebytek v krvi může vést ke zdravotním komplikacím a zvyšovat riziko předčasné smrti. Doporučení se dá formulovat takto:

Železa s mírou

Studie zkoumala průměrnou délku života, roky prožité ve zdraví a dlouhověkost. Vědci se při ní probírali genetickými daty více než milionu lidí z několika databází a objevili pojítko mezi hladinou železa v krvi a délkou života.

Ze studie vyplynulo, že deset oblastí genomu, které jsou provázené s délkou života, jsou spojené s tím, jak naše tělo metabolizuje železo. Příliš mnoho železa může přitom mít za následek kratší život.

Biologické hodiny měří čas všem stejně. Avšak pro někoho přestanou tikat dřív | zdroj: Profimedia.cz

„Studie naznačuje, že vysoká hladina železa znamená vyšší riziko předčasné smrti a snižuje naše roky prožité ve zdraví,“ řekl jeden z autorů výzkumu, datový analytik Paul Timmers z Univerzity Edinburgh.

Závěr studie může vysvětlovat, proč strava bohatá na železo (hovězí maso, luštěniny, obiloviny, brokolice…) někdy vede k onemocnění srdce.

Všeho moc škodí

Nynější objev nelze zatím tesat do kamene. Sami autoři přiznávají, že geny mají na svědomí "jen" kolem deseti procent toho, proč se dožíváme vyššího či nižšího věku. Zbytek je daný myriádou jiných faktorů včetně zlozvyků (kouření, alkohol, stravování), místa bydliště a typu povolání či obyčejné náhody (zhruba třetina karcinomů je daná náhodnou mutací genu).

Pokud budoucí studie potvrdí, že mezi hodnotami železa a délkou života existuje kauzální svazek – že hodně železa prokazatelně zkracuje život – můžeme se dočkat nových léků a terapií snižujících hladiny železa, které prodlouží délku našich produktivních životů.

Červené krvinky obsahující hemoglobin – červený pigment plný železa, roznášejí kyslík do tkání a odvádějí odpadní oxid uhličitý zpět do plic. Bílé krvinky jsou součástí imunitního systému těla a bojují proti invazivním patogenům. | zdroj: Profimedia.cz

Uvážíme-li, že jedním z hlavních zdrojů železa v potravě jsou masné produkty, může to být také jednoduše přemíra masa, co nám významně škodí. Přičemž o tom, že by lidé měli konzumovat více rostlinných produktů, se mluví už dlouho.

Nakonec tak možná výzkumníci neodhalili nic nového. Jejich práce jen přinesla nový důkaz do staré teze, že všeho moc škodí. A že nemusí být vašemu zdraví prospěšné, když budete zajídat hovězí steak kachními játry.

Studie byla publikována v žurnálu Nature Communication.