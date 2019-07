Archeologové objevili dva unikátní pohřby na lodi. První po 50 letech

MAGAZÍN - Člověk autor: Radek Chlup

V Uppsale ve Švédsku objevili dva vzácných pohřby na lodi. Jeden z nich byl absolutně neporušený. Pozoruhodné ale byly hlavně pozůstatky, které v hrobě byly uloženy. V lodi se nacházel jeden člověk, pes a kůň – všichni ve velmi dobrém stavu.

Podle archeologů jde o pozoruhodný nález, který značí pohřeb vysoce postaveného muže. "Jedná se o unikátní výkop. Poslední výkop tohoto hrobového typu byl v Uppsale téměř před 50 lety," řekl k nálezu Anton Seiler, archeolog ze švédské archeologické společnosti The Archaeologist. Pohřby na lodích se objevovaly po celé Evropě, zejména pak ve skandinávských zemích. To však neznamená, že by šlo o běžné nálezy. Takové pohřby byly poměrně vzácné.

Zdá se, že tento druh pohřbu byl určen pro vyšší vrstvy společnosti s nejvyšším statusem. Elita byla pohřbena uvnitř lodi s majetkem a cennostmi. Přidání koní, psů i jiných zvířat rovněž nebylo neobvyklé. "Je to malá skupina lidí, kteří byli takto pohřbeni," řekl Seiler.

Tyto hroby se obvykle datují až do doby železné (zhruba od roku 550 n. l.) až do konce věků Vikingů kolem roku 1050. Čas k nám ale příliš laskavý není, a tak jediné, co nám často zbývá, je jen nalezený otisk nějakého pohřbu na lodi. V celém Švédsku bylo objeveno jen deset pohřbů tohoto druhu, většinou v nepříliš dobrém stavu.

Muž měl u sebe meč, štít a kopí

Oba hroby byly nalezeny jen náhodou, když tým pracoval na rekonstrukci kostela. Byla vykopána středověká studna a sklep, když si někdo všiml lodních pozůstatků, které se vynořovaly pod novější stavbou. Vykopávky lodí trvaly měsíc.

Jedna loď byla značně poškozena, nejspíše kvůli sklepu, který na ní byl postaven v 16. století. Druhá loď však byla velkým překvapením. V zádi lodi byly nalezeny pozůstatky dospělého muže, na přídi pak kostra koně a psa. Kromě toho hrob obsahoval meč, štít a kopí, zdobený hřeben, hřebíky a dřevo ze samotné lodě.

Díky tomu, že jde o první nález v takto zachovalém stavu, bude tým moci aplikovat moderní vědecké techniky, které ještě na nálezu tohoto typu nikdy nebyly použity. O dvou odkrytých hrobech archeologové zatím nic moc nevědí, ani například to, zda muž zemřel zraněný, nebo na následky nemoci. Nezbývá než čekat na další výzkumy zachovalého lodního hrobu. Mezi tím budou části objevu vystaveny v muzeu v Gamla Uppsala a ve Švédském muzeu historie ve Stockholmu.