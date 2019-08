Grónsko může být do roku 3000 bez ledu, dojde k obřímu vzestupu hladiny moře

MAGAZÍN - Příroda autor: Radek Chlup

Pokud budou celosvětové emise skleníkových plynů dále růst, Grónsko může být do roku 3000 bez ledu. Jen do konce tohoto století by mohl ostrov ztratit 4,5 procenta ledu, což by zapříčinilo nárůst mořské hladiny o 33 centimetrů. Jestli bude Grónsko tím, čím je dnes, závisí jen a pouze na nás.

čtěte dále: Parazitická houba udělá z mravenců zombie a pak je usmrtí

čtěte dále: Apollo 11 přeskočilo historii o víc než půl století