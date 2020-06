Tvář ženy, která zemřela před 7500 lety, oživla ve videu

Už se na vás usmála žena z neolitu?

Dostala jméno Calpeia. Ale až tisíce let po své smrti.

Její lebku nalezli archeologové v roce 1996 pod vrstvou usazenin v jeskyni u jižního cípu Gibraltaru. Počátkem roku 2019 výsledky analýzy DNA ukázaly, že patřila ženě, která žila před 7500 lety, v období pozdního neolitu.

Lebka byla částečně rozdrcená. Vědci z Gibraltarského národního muzea se přesto rozhodli, že se pokusí obličej ženy, které patřila, rekonstruovat. Umožnila jim to data z populačních výzkumů provedených v posledních letech, ve kterých byla nalezena místa v naší DNA podílející se na morfologii (tvaru) obličeje.

Na základě sekvencí DNA, skenů a 3D počítačového modelování a za spolupráce s experty z Harvardovy univerzity sestavili badatelé chybějící části lebky a také měkké tkáně a svaly.

To ale nebylo vše, konzervátor Manuel Jaén, ve spolupráci s počítačovými grafiky rozhýbal Calpeiin obličej v animaci a ukázal, jak by žena z neolitické doby vypadala, kdyby žila dnes.

zdroj: YouTube

Analýza DNA také odhalila, že Calpeia, která měla světlou pokožku, tmavé vlasy i oči, zemřela ve věku třiceti až čtyřiceti let. Z kostí vědci zjistili například i to, že nebyla schopna trávit laktózu, což naznačuje, že patřila ke kmeni lovců-sběračů, ne zemědělců.

Dlouhá cesta na západ

Překvapením bylo to, že genetický původ ženy, pojmenované po starořímském názvu pro Gibraltarskou skálu, leží daleko na východ od Pyrenejského poloostrova. Pouze deset procent Calpeiina genomu pochází z pyrenejské populace, zatímco zbývajících devadesát procent má původ v Anatolii, tedy v dnešním Turecku.

Potvrzují to její tmavé tmavé oči a světlá pokožka. Lovci a zemědělci ze střední a západní Evropy měli v té době snědou pleť a světlé oči.

Calpeia, žena z neolitické epochy | zdroj: Gibraltar Chronicle

Genetický základ ženy z neolitu dokládá, že už za jejího života byla rozvinutá mořeplavba. Calpeia, její rodiče nebo velmi nedávní předci zjevně pluli z Anatolie do Gibraltaru po moři.

Pokud by cestovali po souši, jejich postup na západ by trval roky nebo dokonce generace. Jejich DNA by se po cestě smíchala s místními populacemi a Calpeia by měla výrazně rozmanitější genom.