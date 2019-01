Úleva v NASA: New Horizons zvládla průlet kolem planetky Ultima Thule

AKTUALITA - Vesmír autor: roj

Stačilo málo a mise sondy New Horizons mohla skončit, nebezpečný průlet kolem vzdálené planetky Ultima Thule však sonda zvládla na jedničku, oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Díky tomu může už v následujících dnech zaslat první snímky planetky vzdálené od Země 6,6 miliardy kilometru.

Sonda je podle NASA v dobrém stavu. New Horizons bude v příštích měsících posílat fotografie planetky a výsledky dalších pozorování. První snímky by NASA mohla zveřejnit už ve středu, uvedla britská zpravodajská stanice BBC. Ve středu má vesmírná agentura ohlásit také vědecké poznatky o Ultima Thule.

Zástupci NASA sledovali průlet s napětím, protože hrozilo, že sonda narazí do kousků ledu nebo kamení. Při její rychlosti více než 50 tisíc kilometrů za hodinu by se mohly přístroje poškodit už při srážce s částicemi o velikosti zrnka rýže.

Vědci si dosud nejsou jisti, jak Ultima Thule nacházející se v tmavém koutě vesmíru známém jako Kuiperův pás vlastně vypadá - zda je kulatého či podlouhlého tvaru, zda jde o jeden objekt či shluk vícero těles.

Objevena byla v roce 2014 pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu a odhaduje se, že má průměru 20 až 30 kilometrů. Vědci se ji rozhodli prozkoumat poté, co sonda New Horizons vypuštěná v roce 2006 dokončila o devět let později svou primární misi k Plutu, odkud poslala dosud nejpodrobnější snímky této trpasličí planety.